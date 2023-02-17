Дождь и снег ожидаются на большей части Казахстана в выходные

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18-20 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", под влиянием ложбины западного циклона и атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды.





Синоптики прогнозируют снег, на юго-западе, юге и юго-востоке республики – осадки в виде дождя и снега.





18 февраля в Жамбылской, Алматинской, Жетысуской областях ожидаются сильные осадки (дождь, снег).





По республике прогнозируются туман, усиление ветра, в южной половине страны – гололед, в северной половине – низовая метель.





