Дождь и снег ожидаются на большей части Казахстана в выходные
Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18-20 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", под влиянием ложбины западного циклона и атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды.
Синоптики прогнозируют снег, на юго-западе, юге и юго-востоке республики – осадки в виде дождя и снега.
18 февраля в Жамбылской, Алматинской, Жетысуской областях ожидаются сильные осадки (дождь, снег).
По республике прогнозируются туман, усиление ветра, в южной половине страны – гололед, в северной половине – низовая метель.
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