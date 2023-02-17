Массовые катания на Медеу временно отменят с 18 февраля

Фото: Zakon.kz

С 21 по 24 февраля на высокогорном катке "Медеу" состоится Кубок РК по конькобежному спорту в личном и командном первенстве, в связи с соревнованиями массовые катания отменяются с 18 по 24 февраля включительно, сообщает Zakon.kz.

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