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Массовые катания на Медеу временно отменят с 18 февраля

Массовые катания на Медеу временно отменят с 18 февраля Фото: Zakon.kz
С 21 по 24 февраля на высокогорном катке "Медеу" состоится Кубок РК по конькобежному спорту в личном и командном первенстве, в связи с соревнованиями массовые катания отменяются с 18 по 24 февраля включительно, сообщает Zakon.kz.

В дни состязаний вход на Медеу будет свободный.

За медали приближающегося старта поборются представители двух городов республиканского значения и из 7 регионов страны.

21-22 февраля пройдет финальный этап Кубка Республики Казахстан, а 23-24 февраля состоится старт в командных дисциплинах.

Ранее стало известно, что в Алматы 19 февраля временно изменят движение автобусов из-за забега "Winter Run 2023". Также будет перекрыта часть дорог в городе. 

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