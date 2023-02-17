Массовые катания на Медеу временно отменят с 18 февраля
Фото: Zakon.kz
С 21 по 24 февраля на высокогорном катке "Медеу" состоится Кубок РК по конькобежному спорту в личном и командном первенстве, в связи с соревнованиями массовые катания отменяются с 18 по 24 февраля включительно, сообщает Zakon.kz.
В дни состязаний вход на Медеу будет свободный.
За медали приближающегося старта поборются представители двух городов республиканского значения и из 7 регионов страны.
21-22 февраля пройдет финальный этап Кубка Республики Казахстан, а 23-24 февраля состоится старт в командных дисциплинах.
Ранее стало известно, что в Алматы 19 февраля временно изменят движение автобусов из-за забега "Winter Run 2023". Также будет перекрыта часть дорог в городе.
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