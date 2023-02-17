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В Мангистау презентовали концепцию программы "Атлас новых профессий"

В Мангистау презентовали концепцию программы "Атлас новых профессий" Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
В январе состоялось совещание с участием главы региона Нурлана Ногаева по вопросам реализации проектов, направленных на повышение качества образования, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Специально для региона в Мангистау будет разработан "Атлас новых профессий", в котором будут учтены запросы рынка труда области.

Атлас реализуется по нескольким приоритетным направлениям: нефть и газ, информационные технологии, образование, туризм, транспорт и логистика.

В Мангистау презентовали концепцию программы

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В рамках реализации проекта предусматривается проведение анализа, чтобы выявить, какие профессии наиболее востребованы в регионе. Дальнейшая работа заключается в проведении профориентации среди учащихся 8-11 классов.

"При помощи Атласа можно прогнозировать потребности на рынке труда. Мы видим, что со временем некоторые профессии исчезают, а значит, появляются новые профессии. К примеру, в нашем регионе активно развивается туризм. Соответственно, нужны специалисты, знающие, как увеличить туристический потенциал региона. Также могу привести в пример профессию под названием бренд-менеджер – это человек, который знает, как устроены внутренние процессы и внешние коммуникации бренда, владеет всей маркетинговой информацией. Планируется, что концепция программы будет утверждена в марте 2023 года. Уже в сентябре будут готовиться кадры".Президент НАО "Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова" Берик Ахметов

В Мангистау презентовали концепцию программы

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев отметил, что возможность обучиться новой профессии должны иметь выпускники не только городских школ, но и сельских.

"Необходимо уделять большое внимание подготовке кадров, чтобы на рынке труда не было дефицита квалифицированных специалистов. Для этого необходимо усилить работу над повышением качества образования не только в городских школах, но и сельских".Нурлан Ногаев

"Мы должны вырастить конкурентную молодежь, которая будет способствовать развитию нашего региона", – заключил аким.

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