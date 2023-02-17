Турецкий бизнесмен подарил авто мужчине, привозившему гумпомощь на старой машине
Поступок неравнодушного мужчины тронул пользователей Сети.
🇦🇿🇹🇷 Герой дня из Баку спешит на помощь братскому турецкому народу. Его зовут Сарвар Баширли. Ему, как и его авто, 33 года, на котором он доставляет помощь в пункт сбора.— Mr.Nariman (@MrNarimanBeck) February 9, 2023
Главное не авто, а сердце, – говорит Сарвар.
Мы решили за его огромное сердце подарить ему новый автомобиль. pic.twitter.com/cGby1pntbO
Бизнесмен-меценат Сабахаддин Дживелек решил не оставаться в стороне и подарил ему автомобиль.
Автомобиль, как отмечено в публикации Musavat, был передан отцу Сарвара.
Сам Сарвар Баширли находится в Турции вместе с группой волонтеров из Азербайджана.
17 февраля из Казахстана в турецкий город Газиантеп вылетел очередной борт с гуманитарной помощью.