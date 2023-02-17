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Турецкий бизнесмен подарил авто мужчине, привозившему гумпомощь на старой машине

Турецкий бизнесмен подарил авто мужчине, привозившему гумпомощь на старой машине Фото: pixabay
После разрушительного землетрясения в Турции Сарвар Баширли на своем старом автомобиле развозил одеяла и матрасы по организованным в Баку пунктам сбора гумпомощи. Мужчина моментально стал одной из самых обсуждаемых личностей в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Поступок неравнодушного мужчины тронул пользователей Сети.

Бизнесмен-меценат Сабахаддин Дживелек решил не оставаться в стороне и подарил ему автомобиль.

Автомобиль, как отмечено в публикации Musavat, был передан отцу Сарвара. 


Сам Сарвар Баширли находится в Турции вместе с группой волонтеров из Азербайджана.

17 февраля из Казахстана в турецкий город Газиантеп вылетел очередной борт с гуманитарной помощью.

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Землетрясения в Турции Азербайджан Турция
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