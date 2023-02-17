Турецкий бизнесмен подарил авто мужчине, привозившему гумпомощь на старой машине

После разрушительного землетрясения в Турции Сарвар Баширли на своем старом автомобиле развозил одеяла и матрасы по организованным в Баку пунктам сбора гумпомощи. Мужчина моментально стал одной из самых обсуждаемых личностей в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Поступок неравнодушного мужчины тронул пользователей Сети.

🇦🇿🇹🇷 Герой дня из Баку спешит на помощь братскому турецкому народу. Его зовут Сарвар Баширли. Ему, как и его авто, 33 года, на котором он доставляет помощь в пункт сбора.

Главное не авто, а сердце, – говорит Сарвар.

Мы решили за его огромное сердце подарить ему новый автомобиль. pic.twitter.com/cGby1pntbO — Mr.Nariman (@MrNarimanBeck) February 9, 2023

Бизнесмен-меценат Сабахаддин Дживелек решил не оставаться в стороне и подарил ему автомобиль.

Автомобиль, как отмечено в публикации Musavat, был передан отцу Сарвара.





Сам Сарвар Баширли находится в Турции вместе с группой волонтеров из Азербайджана.

17 февраля из Казахстана в турецкий город Газиантеп вылетел очередной борт с гуманитарной помощью.