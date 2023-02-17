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АО "АрселорМиттал Темиртау" приобрело оборудование Центральной больнице Темиртау

АО "АрселорМиттал Темиртау" приобрело оборудование Центральной больнице Темиртау Фото: Игоря Узаревича
Компания АО "АрселорМиттал Темиртау" приобрела дорогостоящую медицинскую технику для КГП "Центральная больница города Темиртау". Теперь ожоговое отделение, а также реанимация учреждения оснащены специализированным оборудованием.

В сентябре прошлого года АО "АрселорМиттал Темиртау" и КГП "Центральная больница города Темиртау" заключили меморандум. Главная цель меморандума – улучшение качества медицинской помощи жителям Темиртау. В рамках этого соглашения АО "АрселорМиттал Темиртау" закупило для Центральной больницы современное оборудование для ожогового отделения. Появились в арсенале врачей мобильный рентген-аппарат и автомобиль скорой помощи.

АО

Фото: Игоря Узаревича

"Закуплено оборудование на сумму более 200 миллионов тенге. Это две противоожоговые кровати японского производства, а также автомобиль скорой помощи, кислородный газификатор и передвижной рентген-аппарат. На сегодняшний день обязательства по меморандуму исполнены. Теперь пациенты ожогового отделения смогут получать экстренную помощь качественно и в комфортных условиях".Самат Кенжибаев, директор КГП "Центральная больница города Темиртау"

Медики Центральной больницы города единогласно называют новые приобретения бесценным вкладом и отмечают, что подобная аппаратура позволит улучшить экстренную помощь для больных с тяжелыми травмами.

Противоожоговая кровать создает ощущение невесомости для тела пациента, то есть человек с массивными ожогами, в том числе спины, будет как будто парить в невесомости и тяжесть тела не будет давить на раны.

Это позволяет снизить болевые ощущения, и курс лечения для пациента будет комфортным и результативным. При этом давление на тело больного распределяется таким образом, чтобы не затруднять циркуляцию крови. А воздух, проходящий через микросферы, автоматически нагревается до необходимой температуры и оказывает подсушивающее действие на кожу, не допуская размножения бактерий. Важно отметить – материал, из которого изготовлены кровати, снижает риск инфекционных осложнений.

Также подобные кровати незаменимы при длительных курсах лечения и неподвижности пациента, так как снижают вероятность образования пролежней. Кровать ускоряет процесс восстановления и при таких травмах, как глубокие ссадины, размозжения или переохлаждения.

Еще одно важное новшество – централизованное обеспечение отделения кислородом. Центральный кислород позволит исключить баллонную систему, обеспечить безопасность и бесперебойность работы.

Кроме этого был приобретен передвижной рентгеновский аппарат. Он необходим для диагностики кислородозависимых, маломобильных или находящихся в тяжелом состоянии пациентов, которых нельзя транспортировать. Аппарат работает на цифровой современной системе: файл со снимком можно незамедлительно отправить в любую точку мира, будь то мобильный телефон лечащего врача или консилиум медицинских специалистов в другом городе.

"Рентген-аппарат замечательный, мобильный, благодаря такой аппаратуре мы сократим время для быстрой и четкой диагностики, что позволит подарить жизнь нашим пациентам. Спасибо "АрселорМиттал Темиртау" за такую аппаратуру, за такой подарок", – отмечают врачи Центральной больницы.

АО

Фото: Игоря Узаревича

Доставлять пациентов в больницу врачи будут на автомобиле скорой помощи, оснащенном реанимационной системой. Медики уверены: новая техника будет приносить пользу всем больным.

"АрселорМиттал Темиртау" – социально ответственная компания и реализует проекты, направленные на повышение уровня жизни в регионах присутствия компании. В 2022 году сумма социальных инвестиций составила более 52 миллиардов тенге. Работу в социальном направлении будем продолжать и дальше. Радует, что мы внесли такой важный вклад и жители Темиртау смогут получать качественную медицинскую помощь, а также благодаря новому оборудованию диагностировать заболевания на ранних стадиях".Генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Яблонский

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