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Законодательство РК

Управляющий караоке-клуба в Алматы дубинкой "успокаивал" буйных клиентов

Алматы Фото: polisia.kz
29-летнего управляющего караоке-клуба "Биллионер" задержали во время оперативных мероприятий. Об этом рассказали в Департаменте полиции Алматы 17 февраля, сообщает Zakon.kz.

По факту нанесения телесных повреждений посетителям этого заведения начались разбирательства. Как оказалось, охранники и управляющий бара "успокаивали" буйных клиентов с помощью дубинок и стеклянной утвари.

У управляющего заведения изъяли огнестрельное оружие с 99 патронами, дубинку и нож. 

"В данном случае его действия квалифицированы по ст. 287 ч. 2 УК РК, ст. 287 ч.1 УК РК", – информировал начальник Управления полиции Медеуского района полковник полиции Ильяс Омирсериков.

Мужчину водворили в изолятор временного содержания.

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