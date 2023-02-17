Алматинцы пожаловались акиму на запах от бумажного завода

Один из жителей Наурызбайского района попросил акима Алматы Ерболата Досаева перенести бумажный завод подальше от жилых комплексов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, завод располагается неподалеку от ЖК Alma city. По факту он находится в Алматинской области, но от запаха страдают жители города.

"Запах от завода ужасный. На весь район от ЖК Alma city до Nurly Dala стоит этот запах. Также там имеется два отстойника. Нужно этот завод перенести за город, чтобы он не отравлял воздух жителям. А вместо него построить школу, детский сад, либо какой-то центр досуга для жителей района", – сказал алматинец.

Аким подтвердил, что завод относится к Алматинской области и просто так его перенести не получится.

"Поэтому давайте мы попросим, чтобы завод отработал по экологическим требованиям, по выбросам. Но просто перенести завод куда-либо – это нелегкое дело. Но я попрошу, чтобы аким Алматинской области дал поручение и с собственниками предприятия отработали, рассмотрели вопросы экотребований", – ответил Ерболат Досаев.

Ранее на встрече с жителями Наурызбайского района аким рассказал, когда закончат пробивку проспекта Абая, а также высказался о ситуации с мопедистами и самокатчиками в городе.

Также заявил, что цены по самым быстрорастущим позициям вернутся на место, однако резкого снижения ждать не стоит.