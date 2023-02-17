Жены казахстанских спасателей: Ждем и сильно скучаем

У двух спасателей из Казахстана родились дочери, пока они участвуют в поисково-спасательных работах в Турции, сообщает Zakon.kz.

Корреспонденты Первого канала " Евразия " связались с их женами.

"После возвращения скажу, как мы сильно ждали его с дочей. Как мы сильно скучали. Он настоящий герой, любимый сын, отец". Супруга спасателя Олжаса Рахметова Лаура Тусупова

Супруга другого спасателя – Биржана Байкулова – Жулдыз Байтенова рассказала, что дети очень любят своего отца. Они всегда его ждут с работы. И она говорит им, что их отец сейчас делает благое дело.



"Я хочу выразить благодарность всем спасателям. Также хочу выразить слова соболезнования турецкому народу. Столько смертей. Это неописуемая боль для всего народа. Пусть никогда такого больше не произойдет. Пусть все у нас будет хорошо". Жулдыз Байтенова

Жулдыз уверена, что муж вернется целым и невредимым. И все те, кто сейчас там, в Турции, оказывает любую помощь – с ними все будет в порядке. Потому что они творят добро от чистого сердца.

Жены ждут своих героев дома.



"Когда видишь в интернете видео, становится на сердце тяжело, потому что осознаешь, в какой опасности они там. Доча у нас маленькая, тоже переживает". Супруга спасателя Думана Камзина Адель Камзина