Пациенты ужаснулись состоянием больницы в Усть-Каменогорске

Пациенты одной из больниц Усть-Каменогорска раскритиковали ее состояние. Здание нуждается в капитальном ремонте. В Управлении здравоохранения его обещают сделать, но когда проведут полностью – неизвестно. Закрыть центр для ремонта полностью невозможно, сообщает Zakon.kz.

Видео о состоянии Восточно-Казахстанского областного специализированного медицинского центра в Усть-Каменогорске (бывшая 1-я городская больница. – Прим. автора) предоставила пациентка медучреждения. Екатерине Лоталиной провели операцию на ногу, некоторое время женщина восстанавливалась в центре и была шокирована условиями, в которых приходится лечиться больным и работать медперсоналу. Обстановку в больнице она показала на видео.

Фото: Екатерина Лоталина

"По разговорам слышала, семь лет вообще не было ремонта. Это касается стен, полов, дверей. Ну, вообще всего: покраски, побелки вот этой. Кровати – это просто отдельный разговор. Лежать на таких кроватях… вот я лежала целую неделю на вытяжке с гирей на ноге, на кровати три матраса, но это было просто какое-то испытание, знаете, жуткое. Лежишь и такое ощущение, что все ямы твои, до такой степени больно было. Невозможно ни набок повернуться, никак: лежишь, лежишь, все", – комментирует Екатерина Латалина.

Женщина прямо в коляске ездит по отделению и показывает, в каком состоянии мебель, оборудование и даже сама коляска.

На видео и фото – разваливающаяся мебель, протекающие потолки, не приспособленные для нужд пациентов туалетные комнаты – даже унитаз не подключен к системе водоснабжения.

Фото: Екатерина Лоталина

"На нашем посту всего два туалета – женский и мужской, а также одна санитарная комната, где есть только ванна. На другом конце поста тоже один туалет. То есть получается, что травмированные люди вынуждены приспосабливаться к таким условиям. Например, со своей больной ногой я в эту ванну не могу залезть помыться. Моемся в утках. А что делать, если биде нет? Окна где-то открываются, где-то их боятся открывать, потому что нет штапиков: если открыть – могут стекла посыпаться", – говорит Екатерина Латалина.

Причем, к медперсоналу у больной претензий нет, наоборот, отозвалась Латалина о них очень хорошо.

"Больные поступают день и ночь с такими тяжелейшими травмами, и нет такого оборудования, которое помогало бы людям в процессе реабилитации. Нет даже тревожных кнопок этих, которые помогли бы с сестрой связаться. У нас три медсестры, которые бегут – вот не успевают просто. Еще раз повторю, что хочу посодействовать в улучшении больницы. Потому что в народе многие люди уже называют бомжовой больницей", – говорит Екатерина Латалина.





Фото: Екатерина Латалина

Сейчас женщина уже восстанавливается дома. Говорит, что получила качественное и профессиональное лечение, но от слов своих по поводу состояния медучреждения не отказывается.



Сколько ждать обещанного?

Что медцентру требуется ремонт, в Управлении здравоохранения ВКО знают, однако обещать капитальный ремонт сразу во всех отделениях не берутся.

"Здание, в котором располагается медцентр, введено в эксплуатацию в 1982 году, и на сегодня есть необходимость в проведении капитальных ремонтных работ и модернизации. Мы прикладываем все усилия, чтобы пребывание пациентов в нашем центре было максимально комфортным и безопасным", – комментируют ситуацию в Управлении здравоохранения ВКО.

Здесь утверждают, что регулярно проводится текущий ремонт помещений за счет собственных и спонсорских средств. Например, в 2021 году отремонтировано отделение инновационной медицины, в 2022 году модернизировано приемно-диагностическое отделение. (ФОТО)

"В текущем году выделены бюджетные средства в размере более двух миллиардов тенге на проведение капитального ремонта кровли, инженерных и канализационных сетей, отделений, а также на закуп необходимого медицинского оборудования. Проектно-сметная документация на этапе разработки, далее будут проведены соответствующие конкурсные процедуры", – рассказали в Управлении здравоохранения области.

Здесь отмечают, что закрыть центр полностью для проведения капитально ремонта просто невозможно, хотя бы потому, что на сегодняшний день это одна из самых крупных медорганизаций в городе, оказывающая в круглосуточном режиме экстренную медицинскую помощь.





"Благодаря выделенным средствам, которые в этом году будут направлены на полное обновление нашей больницы и, чтобы предстоящие ремонтные работы не сказались на нашей работе и наших пациентах, весь ремонт будет вестись поэтажно с передислокацией пациентов отделений, где проводится ремонт, в другие помещения. Надеемся на понимание со стороны всех, кто находится на лечении в наших стенах", – заключили в Управлении здравоохранения ВКО.

Отметим, что только в прошлом году в стенах ВКОСМЦ пролечены порядка 20 тысяч пациентов, ежедневно сюда поступают более 100 человек, из которых 90 процентов – это экстренные больные.

Кира Мороз