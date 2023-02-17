Попытка №2: в Казахстане возобновят вакцинацию от ВПЧ для девочек

За последние пять лет в Казахстане отмечается рост заболеваемости раком шейки матки. Практически во всех случаях это заболевание вызвано вирусом папилломы человека (ВПЧ).

В 2024 году в Казахстане планируют возобновить кампанию по вакцинации от ВПЧ, которую в 2013 году закрыли из-за многочисленных отказов и обморока двух школьниц.

Корреспондент Zakon.kz побеседовал с главным внештатным онкологом Министерства здравоохранения, председателем правления АО "КазНИИ онкологии и радиологии" Дилярой Кайдаровой и узнал, почему спустя 10 лет Минздрав возобновляет проект.

Почему в 2013 году кампания по вакцинации провалилась?



В 2013 году в Казахстане уже запускали пилотный проект по вакцинации от ВПЧ в четырех регионах. Тогда после получения вакцины две девочки в Павлодарской области упали в обморок. Врачи неправильно оценили их состояние, позднее выяснилось, что это не было связано с вакциной.

Несмотря на это, многие родители начали писать отказные от вакцинации, и проект просто пришлось закрыть. Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Диляра Кайдарова объяснила, почему тогда не получилось отстоять проект.

"Проект закрыли, потому что началась крупная кампания против вакцинации. Тогда наше медицинское сообщество не было готово к тому, чтобы отстоять необходимость и важность данной вакцины. Сейчас я думаю, что мы подготовились. К тому же цифры говорят сами за себя, идет рост заболеваемости раком шейки матки, а смертность остается стабильной", – объяснила она.

Тем не менее тогда оставшиеся вакцины не пропали, ими вакцинировали тех, кто все-таки пожелал защитить себя от возможных рисков.

Фото: пресс-служба "КазНИИ онкологии и радиологии"

С тех пор в Казахстане провели не одно исследование на эффективность вакцины от ВПЧ.

"Мы связались с девочками, которые привились вакциной от ВПЧ в 2013 году, взяли у них тест на носительство вируса и мазок на онкоцитологию. Провели кольпоскопию, полностью обследовали шейку матки, и ни у кого из них не выявили патологий шейки матки и носительство ВПЧ", – отметила Диляра Кайдарова.

Такие же анализы взяли у девушек 20-21 года, которые не прививались от ВПЧ. У 30% из них результаты показали носительство ВПЧ и патологии шейки матки.

"Мы им сообщили об этом, теперь они должны контролировать себя, периодически сдавать анализы на онкоцитологию. Мы, конечно, пролечим эти патологии, но они уже все находятся в группе риска", – добавила она.

Попытка №2

Сейчас Министерство здравоохранения Казахстана планирует включить вакцинацию от вируса папилломы человека в Национальный календарь прививок на 2024-2025 годы. Об этом говорится в постановлении ведомства, опубликованном на портале "Открытые НПА" 9 февраля.

"Уже к концу 2023 года Минздрав закупит вакцину от ВПЧ, а с 2024 года начнется сама вакцинация. Казахстан будет покупать четырехвалентную вакцину американской компании Merck. Она действует на четыре подтипа ВПЧ", – заявила Диляра Кайдарова.

В этот раз в планах у министерства привить девочек в возрасте 11-12 лет. Планируемый охват – не менее 95% от целевой группы.

"Почему 11-12 лет? Важно получить вакцину до первого полового опыта. По нашим статистическим данным, до 12 лет девочки не живут половой жизнью. Но можно будет пройти вакцинацию и в 18, и в 20 лет, если девушка не жила половой жизнью. Мальчиков вакцинировать пока не планируем". Главный внештатный онколог МЗ, председатель правления "КазНИИ онкологии и радиологии" Диляра Кайдарова

Стоит отметить, что вакцинация будет добровольной и обязательно с согласия родителей ребенка.

Что нужно знать о ВПЧ

Вирус папилломы человека – один из самых распространенных вирусов, поражающих слизистые оболочки и кожные покровы. Передается вирус контактно-бытовым, половым путем, а также от матери к ребенку.

Заболевание опасно тем, что длительное время может "жить" в организме, никак не проявляя себя. Признаки патологии становятся заметны исключительно при снижении иммунитета.

Фото: pixabay

Всего выявлено около 200 типов ВПЧ, каждый из них отличается более чем на 10% от ближайшего родственного штамма. И, если некоторые серотипы вызывают лишь появление бородавок, то есть и особо опасные, вызывающие злокачественное перерождение тканей.

Так, на ВПЧ серотипов 16 и 18 приходится не менее 70% случаев заболевания раком шейки матки во всем мире. Помимо этого, ВПЧ может вызывать рак горла, прямой кишки, вульвы, влагалища, полового члена и ануса. Поэтому вакцинация является единственным безопасным и эффективным способом снижения риска заражения штаммами вируса папилломы человека.

Из международного опыта

Вакцинация от ВПЧ включена в национальные программы иммунизации 125 стран мира, включая США, Канаду, Израиль, Катар, ОАЭ, Великобританию, Германию, Австрию, Швейцарию, Францию, Австралию и Японию.

Кроме того, бесплатная вакцинация проводится в Узбекистане и Туркменистане.

К примеру, в Австралии распространенность четырех типов ВПЧ снизилась более чем на 90% у женщин в возрасте 18-35 лет через девять лет после внедрения австралийской национальной программы вакцинации.

В Турции вакцинацию от ВПЧ начали в 2013 году, уже в 2022-м не было выявлено ни одного случая заболевания раком шейки матки.

В США в течение 2015-2018 годов распространенность четырех типов ВПЧ среди женщин оказалась также на 88% ниже.

"Недавно я была в Венгрии, они уже вакцинировали всех девочек и начали проводить вакцинацию мальчиков, потому что именно они являются переносчиками этого заболевания", – добавила Диляра Кайдарова.

Как предотвратить развитие рака шейки матки

На сегодняшний день рак шейки матки находится на пятом месте по онкологическим заболеваниям в Казахстане. Смертность по всем видам рака снижается, но не в данном случае.

Ежегодно 600-650 женщин умирают в Казахстане от рака шейки матки. Пик заболеваемости приходится на 40-44 года.

"Уже доказано, что рак шейки матки действительно вызывается вирусом папилломы человека. Мы взяли биопсийные блоки у тех женщин, кто перенес рак шейки матки, и отправили их в специальную лабораторию в Словению. Результаты показали, что в 90% случаев возникновение рака было вызвано ВПЧ 16,18 подтипов", – рассказала Диляра Кайдарова.

Поэтому вакцинация – единственный признанный метод профилактики папиллома вирусной инфекции и ВПЧ-ассоциированных заболеваний, в том числе рака шейки матки.

"Сама вакцина не живая, она работает только против вируса ВПЧ. Вакцина не вызывает бесплодие или гормональные нарушения. Это очень распространенные мифы и слухи. Весь мир уже доказал, что все те, кто привился, спокойно рожают здоровых детей. Но, к сожалению, наши граждане читают только что-то негативное". Диляра Кайдарова

Кроме того, для раннего выявления рака шейки матки в Казахстане предусмотрен бесплатный скрининг – ПАП-тест для женщин старше 30 лет. Такие тесты можно сдать в обычной поликлинике.

"Рак – коварное заболевание, которое начинает показывать свои симптомы уже на более поздних стадиях. Как правило, эрозия и предраковые процессы не беспокоят женщину, поэтому для раннего выявления во всем мире проводят скрининги. Врачи берут мазок и после могут сразу сказать, есть нарушения или нет", – поделилась специалист.

Что касается генитальных кондилом, то они не относятся к раковым заболеваниям. Их можно удалить хирургическим методом.

"Кондиломы могут появиться не только на половых органах, но и распространиться по другим частям тела. Если вирус уже в организме, то он все время будет циркулировать. А какой-то спад иммунитета будет способствовать активации этих вирусов. Лишь в редких случаях он может инактивироваться". Главный внештатный онколог МЗ РК Диляра Кайдарова

Беременность при ВПЧ

Специалист рекомендует перед планированием беременности сдать анализ на носительство ВПЧ. Процедура платная и проводится только в частных клиниках.

В 2022 году в Казахстане у 53 женщин выявили патологии шейки матки во время беременности, при этом вирус протекал бессимптомно.



"Вирус никак себя не проявляет, вы его можете и не увидеть. Поэтому обязательно нужно сдать тест на носительство ВПЧ во время планирования беременности. Если тест положительный, то девушка должна знать, что после родов два раза в год ей нужно будет сдавать мазок на онкоцитологию, потому что патология может появиться после родов или во время следующей беременности", – заключила Диляра Кайдарова.

Мнения разделились

Мы спросили у некоторых казахстанцев, что они думают о вакцинации ВПЧ и будут ли ставить прививки своим детям.

"В нашей семье по материнской линии почти у всех была онкология. Чек ап каждый год – это средство защиты в нашем случае, особенно, после 40 лет. Поэтому, если появится дополнительный способ защиты детей, я этим воспользуюсь", – рассказала жительница Астаны Оксана.

"Сейчас последствия от любой прививки очень печальные. Исходя из того, что люди говорят, возникает недоверие. Отсюда и сопротивление", – думает Анастасия.

"Когда запускали пилотный проект, моя дочка была еще совсем маленькой. Время пролетело, дочке уже 12 лет. В роду у нас никто не болел онкологическими заболеваниями, которые могли бы передаться. Но, в любом случае, я хочу проконсультироваться с врачами, сам поизучаю. Если не будет противопоказаний, то, может быть, и пройдем вакцинацию", – объяснил Алдияр.

"Я всегда пишу отказные от всех прививок. Но что касается вакцинации от ВПЧ, даже не знаю. Помню, что одно время делали прививки. Когда в очереди сидела в больнице, многое слышала о том, что зря перестали делать, потому что рост заболеваемости пошел. Так что, может, и нужно сделать", – добавила Роза.

"Я не буду делать вакцину своим детям. Это опасно", – заявила Ирина.

Отметим, рак шейки матки считается самой распространенной онкологической болезнью у казахстанских женщин. В мире каждые две минуты одна женщина умирает от этого заболевания.

Поэтому Всемирная организация здравоохранения рекомендует к 2030 году привить от ВПЧ не менее 90% девочек в возрасте до 15 лет. Это наряду со скринингом и ранним лечением должно сократить количество новых случаев рака шейки матки на 42% к 2045 году и предупредить 14 млн смертей к 2070 году.