Михаил Шайдоров: Моя любимая фигуристка – Елизавета Туктамышева

18-летний Михаил Шайдоров считается самым лучшим фигуристом Казахстана на данный момент. В прошлом году алматинский фигурист завоевал "серебро" мирового первенства среди юниоров, кстати, первое в истории страны, сообщает Zakon.kz.

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Наставником Михаила Шайдорова является олимпийский чемпион Алексей Урманов. Казахстанский спортсмен в интервью "СЭ" поведал о событиях своей карьеры в нынешнем сезоне.

– Можете дать оценку своему выступлению на 23-м чемпионате четырех континентов в США? Вы прибыли на турнир за считанные часы до его начала. Что случилось?

– У меня не впервой такая ситуация, когда были вопросы с приездом. В Колорадо-Спрингс прилетел невовремя, потому что были проблемы с визой, что и год назад на "мире" по юниорам. Учитывая все это, считаю, что неплохо выступил с короткой программой. За день отдыха я восстановился. И в произвольной показал, что от меня требовалось. Выступлением доволен.





– Как отпраздновали "серебро" на ЧМ-2022 среди юниоров?



– Особо никак. Были разные трудности на пути к этой медали, и учитывая все обстоятельства, выступить там, да еще и завоевать медаль, – это что-то. Визу я тогда получил буквально за день до отправления.

– В СМИ пишут, что вы готовились к турнирам на катках для массового катания. Правда?



– К Чемпионату мира среди юниоров я готовился в Сочи. По неизвестным причинам в тот момент мне запретили кататься на льду, где тренировал Алексей Урманов. И остались только катки для массового катания, где шлифовал подготовку к миру, а потом поехал в Эстонию и выступил там чисто. Для меня это был подвиг.

– Проблемы с финансированием завершились, как это ранее наблюдалось?

– В этом сезоне все достаточно неплохо, учитывая, как все происходило в прошлом. Там, конечно, были проблемы с финансированием. Но есть куда расти.



– Как оцениваете работу с Алексеем Урмановым?



– Сотрудничаем уже пятый сезон, до этого был у него на сборах. Так мы и идем с ним плечом к плечу. Буквально, как папа с сыном. Но из-за некоторых проблем я не всегда мог кататься с командой Урманова.





Фото: Instagram/liza_tuktik

– Как долго собираетесь быть в фигурном катании?



– Каждый хочет оставаться в спорте подольше. На чемпионате четырех континентов второе место среди мужчин занял 31-летний Киган Мессинг. Пик его карьеры начался уже после 29 лет, это не может не радовать. Я болел всей душой за него, он заслуживал это как никто другой. После его проката встал весь зал, абсолютно, и я тоже. Это было потрясающе, его жизненная энергия очень мотивирует. Я восхищаюсь Лизой Туктамышевой, она моя любимая фигуристка-одиночница вообще из всех.