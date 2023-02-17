Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Михаил Шайдоров: Моя любимая фигуристка – Елизавета Туктамышева

Фигурное катание Интервью Шайдорова Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
18-летний Михаил Шайдоров считается самым лучшим фигуристом Казахстана на данный момент. В прошлом году алматинский фигурист завоевал "серебро" мирового первенства среди юниоров, кстати, первое в истории страны, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Наставником Михаила Шайдорова является олимпийский чемпион Алексей Урманов. Казахстанский спортсмен в интервью "СЭ" поведал о событиях своей карьеры в нынешнем сезоне.

– Можете дать оценку своему выступлению на 23-м чемпионате четырех континентов в США? Вы прибыли на турнир за считанные часы до его начала. Что случилось?

– У меня не впервой такая ситуация, когда были вопросы с приездом. В Колорадо-Спрингс прилетел невовремя, потому что были проблемы с визой, что и год назад на "мире" по юниорам. Учитывая все это, считаю, что неплохо выступил с короткой программой. За день отдыха я восстановился. И в произвольной показал, что от меня требовалось. Выступлением доволен.


– Как отпраздновали "серебро" на ЧМ-2022 среди юниоров?

– Особо никак. Были разные трудности на пути к этой медали, и учитывая все обстоятельства, выступить там, да еще и завоевать медаль, – это что-то. Визу я тогда получил буквально за день до отправления.

– В СМИ пишут, что вы готовились к турнирам на катках для массового катания. Правда?

– К Чемпионату мира среди юниоров я готовился в Сочи. По неизвестным причинам в тот момент мне запретили кататься на льду, где тренировал Алексей Урманов. И остались только катки для массового катания, где шлифовал подготовку к миру, а потом поехал в Эстонию и выступил там чисто. Для меня это был подвиг.

– Проблемы с финансированием завершились, как это ранее наблюдалось?

– В этом сезоне все достаточно неплохо, учитывая, как все происходило в прошлом. Там, конечно, были проблемы с финансированием. Но есть куда расти.

– Как оцениваете работу с Алексеем Урмановым?

– Сотрудничаем уже пятый сезон, до этого был у него на сборах. Так мы и идем с ним плечом к плечу. Буквально, как папа с сыном. Но из-за некоторых проблем я не всегда мог кататься с командой Урманова. 

Фигурное катание Победа на Турнире

Фото: Instagram/liza_tuktik

– Как долго собираетесь быть в фигурном катании?

– Каждый хочет оставаться в спорте подольше. На чемпионате четырех континентов второе место среди мужчин занял 31-летний Киган Мессинг. Пик его карьеры начался уже после 29 лет, это не может не радовать. Я болел всей душой за него, он заслуживал это как никто другой. После его проката встал весь зал, абсолютно, и я тоже. Это было потрясающе, его жизненная энергия очень мотивирует. Я восхищаюсь Лизой Туктамышевой, она моя любимая фигуристка-одиночница вообще из всех.

Читайте также

Ерсултан Шакенбай стал двукратным чемпионом мира по ММА

Состояние Романа Костомарова не позволяет проводить операции – СМИ

Кикбоксер выставил на аукцион "золотые перчатки", чтобы помочь пострадавшим в Турции

Куандык Шынасилов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное за ночь: в Турции новое землетрясение, в Казахстане лавинная опасность
Главное за ночь: в Турции новое землетрясение, в Казахстане лавинная опасность
астролог
Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые станут богатыми весной
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Определены сроки завершения учебного года и экзаменов
В Казахстане определили сроки завершения учебного года и проведения экзаменов в школах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления