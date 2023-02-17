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ВВП Казахстана вырос на 3,2%

статистика, ВВП Фото: pixabay
15 февраля Бюро нацстатистики МНЭ РК опубликовало данные по Индексу объема валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-декабрь 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По предварительным оперативным статданным, Индекс физического объема (ИФО) валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-декабрь 2022 года к январю-декабрю 2021 года составил 103,2%.

Наибольший рост показали:

  • строительство – 9,4%,
  • сельское, лесное и рыбное хозяйство – 9,1%,
  • оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов – 5%,
  • транспорт и складирование – 3,9%,
  • обрабатывающая промышленность – 3,4%.


таблица

Фото: Бюро нацстатистики МНЭ РК


таблица

Фото: Бюро нацстатистики МНЭ РК

ВВП – в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.

ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.

Уточненные предварительные данные по итогам января-декабря 2022 года будут опубликованы 21 апреля 2023 года.

11 января на заседании Правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, что рост экономики в 2022 году составил 3,1%. 


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