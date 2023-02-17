В Казахстане производителей бытовой техники освободят от уплаты НДС при продаже

МИИР РК подготовило перечень бытовых приборов или приборов бытовой электроники, а также их компонентов, реализация которых освобождается от налога на добавленную стоимость, сообщает Zakon.kz.

В перечень вошли 38 позиций бытовой техники, в том числе: газовые плиты, вытяжки, кондиционеры, холодильники, стиральные и посудомоечные машины, пылесосы, обогреватели, электроплиты, телевизоры.

Как поясняется, такая мера внедряется для привлечения на рынок Казахстана производителей бытовой техники, которые в связи со сложившейся геополитической обстановкой выбирают, куда релоцировать свой бизнес (среди них – Samsung, Indesit, Artel, Beko, Bork).

"С начала текущего года на рынке ЕАЭС образовывается дефицит бытовой техники на сумму 8,46 млрд долларов. Кроме того, до 2022 года Российская Федерация была крупнейшим импортером бытовой техники в Казахстан на сумму 0,5 млрд долларов в год (порядка 45% рынка РК). Таким образом, на текущий момент максимальный потенциал развития отрасли составляет 8,95 млрд долларов, из которых 7,97 млрд – экспорт. При реализации данного потенциала в отрасли могут быть созданы до 30 000 рабочих мест", – говорится в пояснительной записке к документу.

Вместе с тем в МИИР отмечают, что наряду с Казахстаном потенциальным рынком для релокации производств является Узбекистан, где уже имеются действующие предприятия по производству бытовых приборов. Кроме того, в Узбекистане действует программа развития электротехнической промышленности, программа повышения конкурентоспособности отечественной продукции (включает льготы, преференции и субсидии) и имеется квалифицированный рабочий персонал. Для развития отрасли принято отдельное постановление президента РУ.



Поэтому, полагают в министерстве, одним из ключевых факторов для организации производства является наличие инвестиционных условий, включая льготу по освобождению произведенной продукции от НДС на реализацию от производителя до конечного покупателя.

"При создании таких условий Казахстан увеличит размещение производственных площадей по производству бытовой техники", – говорится в документе.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 марта.