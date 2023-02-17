Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане производителей бытовой техники освободят от уплаты НДС при продаже

Бытовую технику хотят освободить от уплаты НДС при продаже Фото: pixabay
МИИР РК подготовило перечень бытовых приборов или приборов бытовой электроники, а также их компонентов, реализация которых освобождается от налога на добавленную стоимость, сообщает Zakon.kz.

В перечень вошли 38 позиций бытовой техники, в том числе: газовые плиты, вытяжки, кондиционеры, холодильники, стиральные и посудомоечные машины, пылесосы, обогреватели, электроплиты, телевизоры.

Как поясняется, такая мера внедряется для привлечения на рынок Казахстана производителей бытовой техники, которые в связи со сложившейся геополитической обстановкой выбирают, куда релоцировать свой бизнес (среди них – Samsung, Indesit, Artel, Beko, Bork).

"С начала текущего года на рынке ЕАЭС образовывается дефицит бытовой техники на сумму 8,46 млрд долларов. Кроме того, до 2022 года Российская Федерация была крупнейшим импортером бытовой техники в Казахстан на сумму 0,5 млрд долларов в год (порядка 45% рынка РК). Таким образом, на текущий момент максимальный потенциал развития отрасли составляет 8,95 млрд долларов, из которых 7,97 млрд – экспорт. При реализации данного потенциала в отрасли могут быть созданы до 30 000 рабочих мест", – говорится в пояснительной записке к документу.

Вместе с тем в МИИР отмечают, что наряду с Казахстаном потенциальным рынком для релокации производств является Узбекистан, где уже имеются действующие предприятия по производству бытовых приборов. Кроме того, в Узбекистане действует программа развития электротехнической промышленности, программа повышения конкурентоспособности отечественной продукции (включает льготы, преференции и субсидии) и имеется квалифицированный рабочий персонал. Для развития отрасли принято отдельное постановление президента РУ.

Поэтому, полагают в министерстве, одним из ключевых факторов для организации производства является наличие инвестиционных условий, включая льготу по освобождению произведенной продукции от НДС на реализацию от производителя до конечного покупателя.

"При создании таких условий Казахстан увеличит размещение производственных площадей по производству бытовой техники", – говорится в документе.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 марта.

Читайте также

Токаев подписал закон о распределении таможенных пошлин в ЕАЭС

Министр энергетики рассказал, как будут усиливать контроль над монополистами

Эксперты: Угроз и рисков для Jusan Bank нет

Лариса Черненко
Открытые НПА МИИР РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное за ночь: в Турции новое землетрясение, в Казахстане лавинная опасность
Главное за ночь: в Турции новое землетрясение, в Казахстане лавинная опасность
астролог
Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые станут богатыми весной
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Определены сроки завершения учебного года и экзаменов
В Казахстане определили сроки завершения учебного года и проведения экзаменов в школах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления