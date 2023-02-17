Курс рубля опустился ниже 6 тенге на торгах 17 февраля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 444,23 тенге (+0,20) тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля опустился до 5,94 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 64,41 тенге (-0,44).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком – 475,09 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447-450,5 тенге, евро – по 474-480 тенге, российские рубли – по 5,85-6,1 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 17 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на ICE Futures упала на 1,90%, до 83,52 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март стали дешевле на 2,05%, до 76,88 доллара за баррель.