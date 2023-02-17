"Ньюкасл" – "Ливерпуль": смена фаворитов

Еще год назад такое сложно было представить, но сегодня команды словно поменялись местами – "Ньюкасл" борется за попадание в Лигу чемпионов и находится в пяти баллах от призовой тройки, а "Ливерпуль" плотно "засел" в середине турнирной таблицы, сообщает Zakon.kz.

Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящее противостояние.



"Ньюкасл"

Подопечные Эдди Хоу проводят, пожалуй, лучший свой сезон со времен выступления за команду легендарного бомбардира Алана Ширера. "Сороки" идут на четвертой строчке и не знают поражений на протяжении 23 матчей, если не считать поражения "Шеффилд Уэнсдею" в Кубке Англии. В последний раз в чемпионате "Ньюкасл" проигрывал 1-го сентября именно "Ливерпулю".

Эту феноменальную серию клуб с берегов реки Тайн вполне может продлить, ведь сегодня "Ливерпуль" не выглядит командой, способной остановить "Ньюкасл".

"Ливерпуль"

Юрген Клопп перепробовал уже все, что только можно, но мерсисайдцы никак не выйдут на свой прежний уровень. В прошлом туре "красные" заметно приподняли себе настроение, обыграв в дерби извечного и принципиального соперника – "Эвертон". Эта победа должна придать коллективу из Ливерпуля уверенности в своих силах. Да и лазарет команды стал пустеть, сегодня там находятся лишь давно не играющий полузащитник Артур, а также защитник Конате, форвард Диас и примкнувший к ним Тьяго Алькантара. По сравнению с тем, с какими кадровыми трудностями сталкивался Клопп еще месяц-другой назад, это ничтожно малые потери.

История личных встреч

Как говорилось выше, именно от "Ливерпуля" потерпел свое последнее поражение в чемпионате "Ньюкасл". В целом же, последний раз "сороки" побеждали земляков "Битлз" в далеком 2015 году. Почему бы не прервать и эту печальную серию?

Прогноз на матч

"Результативность таймов: 1<2". Иначе говоря, я ставлю на то, что тотал 2-го тайма будет выше, чем в 1-м. Мои друзья из Parimatch дают на это событие коэффициент 2.10. Полагаю, что основные события в этом матче развернутся именно во второй половине встречи.

Ну а если вы желаете менее рискованный прогноз, то могу также предложить П1 Ф (0). Parimatch оценивает это коэффициентом 1.95, что тоже, на мой взгляд, весьма щедро.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Ньюкасл" – 2.70, Ничья – 3.50, "Ливерпуль" – 2.65