Главное за день: смена локации АЭС, в ЕНПФ вернули 3 млрд тенге

Более 7 млрд тенге выделят из резерва Правительства на реконструкцию здания акимата Алматы, а в вопросах сейсмики города каких-либо оснований для беспокойства нет. В мире ММА Ерсултан Шакенбай стал лучшим среди юниоров второй год подряд, сообщает Zakon.kz.

Суд над Нурланом Масимовым

Ранее уголовное дело в отношении бывшего начальника Департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова возвращали в прокуратуру из-за выявленных нарушений, которые исправили. 17 февраля 2023 года в суде вновь состоится предварительное слушание.



Реконструкция акимата Алматы

Более 7 млрд тенге выделят из резерва Правительства на реконструкцию здания акимата Алматы. Об этом говорится в проекте соответствующего постановления. Работы планируется завершить в мае этого года.

Акимат города в свою очередь должен до 1 декабря представить в Министерство индустрии и инфраструктурного развития отчет по целевому использованию этих средств.

В ЕНПФ вернули 3 млрд тенге

ЕНПФ взыскал 3 161 428 049 тенге долга с обанкротившейся компании спустя 6 лет после решения суда.

Завершилась работа по взысканию в судебном порядке с АО "HOMEBROKER" суммы задолженности через взыскание средств с ТОО "Сити Сервис Инвест Строй". Задолженность погасили в полном объеме.



Рейтинг плохих дорог

Казахстан уступает странам СНГ в рейтинге по плохим дорогам. Об этом заявил сенатор Серик Шайдаров на парламентских слушаниях 17 февраля.

По версии Индекса глобальной конкурентоспособности, Казахстан занимает только 93-е место, уступая даже Азербайджану, Таджикистану, Грузии и Армении.

Ерсултан Шакенбай стал двукратным чемпионом мира по ММА

Казахстанский файтер Ерсултан Шакенбай второй год подряд стал победителем мирового первенства среди юниоров по ММА (смешанные боевые искусства).

Стоит отметить, что казахстанский боец эти две медали высшего качества завоевал в двух весовых категориях

Досаев о сдерживании цен на продукты

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района рассказал о мерах по сдерживанию цен на продукты. На эти цели акимат выделил 15 млрд тенге.

Также он пообещал, что цены на сахар не вырастут в Алматы. По словам градоначальника, работа по сдерживанию цен на социально значимые продукты началась осенью 2022 года.

Сейсмобезопасность Алматы

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр уверен, что каких-либо оснований для беспокойства сейчас нет.

Он напомнил, что в Алматы существует единственный институт – Казахстанский НИИ строительства и архитектуры, который исторически ведет работу по вопросу проектирования зданий в сейсмической зоне.

По мнению Скляра, в нем работают соответствующие требованиям должностные лица, которые занимаются этим вопросом и отвечают за свою работу. При этом по их экспертизе объекты, которые у нас построены, соответствуют строительным нормам.

Где можно спастись алматинцам при катаклизмах

Печальные события в Турции и Сирии заставили казахстанцев вновь задуматься, как быть в случае землетрясений или других чрезвычайных происшествий, которые могут нарушить привычный жизненный уклад.

Редакция выяснила, как государство защитит жителей Алматы при ЧС и куда бежать и где прятаться жителям при ЧС .

Допфинансирование программы автокредитования



Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах Сената прокомментировал вопрос о том, будут ли дополнительно финансировать программу автокредитования в Казахстане. Он сказал, что по автокредитованию Правительство выполнило свою часть работы.

Скляр объяснил: количество вложенных средств –188 млрд тенге, и этого пока достаточно. Отмечается, что больше вложений на увеличение оборотных средств не планируется – у Правительства есть другие, более насущные задачи.

ТЭЦ в Экибастузе

Вице-премьер Роман Скляр на вопрос журналистов в кулуарах Сената ответил, что акционер готов за один или ноль тенге передать ее в собственность государству, но ситуация не самая простая.

По словам вице-премьера, до конца марта проведут аудит станции и теплосетей, а затем примут решение о том, кто и сколько будет вкладывать средств – собственники, по словам Скляра, также должны участвовать в этом процессе. При этом повышение тарифов не будет резким.