Финалиста шоу "Х-Фактор" определят 18 февраля

Уже в эту субботу на Первом канале "Евразия" состоится гранд-финал шоу "Х-Фактор". В прямом эфире выяснится, кто из трех финалистов займет пьедестал почета и заберет главный приз – 5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Несколько тысяч претендентов из десятков городов Казахстана более полугода боролись за победу, и только трое смогли дойти до гранд-финала.



В финале три казахстанца – повар Андрей Сергеев, военный Мерхат Канапьянов и учитель физкультуры Мирас Ерболов. Они обладают незаурядным талантом, который по достоинству оценило строгое жюри.





Андрей Сергеев. Фото: Первый канал "Евразия"





Мерхат Канапьянов. Фото: Первый канал "Евразия"





Мирас Ерболов. Фото: Первый канал "Евразия"

Грандиозный финал шоу на Первом канале "Евразия" смотрите в прямом эфире в субботу, 18 февраля, в 19:00.



Оглашение результатов – в 23:00.