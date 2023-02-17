Финалиста шоу "Х-Фактор" определят 18 февраля
Фото: 1tv.kz
Уже в эту субботу на Первом канале "Евразия" состоится гранд-финал шоу "Х-Фактор". В прямом эфире выяснится, кто из трех финалистов займет пьедестал почета и заберет главный приз – 5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
Несколько тысяч претендентов из десятков городов Казахстана более полугода боролись за победу, и только трое смогли дойти до гранд-финала.
В финале три казахстанца – повар Андрей Сергеев, военный Мерхат Канапьянов и учитель физкультуры Мирас Ерболов. Они обладают незаурядным талантом, который по достоинству оценило строгое жюри.
Андрей Сергеев. Фото: Первый канал "Евразия"
Мерхат Канапьянов. Фото: Первый канал "Евразия"
Мирас Ерболов. Фото: Первый канал "Евразия"
Грандиозный финал шоу на Первом канале "Евразия" смотрите в прямом эфире в субботу, 18 февраля, в 19:00.
Оглашение результатов – в 23:00.
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