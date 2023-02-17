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В Стамбуле рассказали о вероятности обрушения при землетрясении 318 зданий

Здание после землетрясения Фото: pixabay
Не менее 318 зданий в Стамбуле с населением порядка 10 тысяч человек находятся в зоне моментального обрушения при землетрясении. Об этом заявил помощник генерального секретаря мэрии города Бугра Гёкче, сообщает Zakon.kz.

По словам Гёкче, власти с 2019 года совместно со Стамбульским техническим университетом запустили программу добровольной и бесплатной оценки домов в городе, позволяющей за 90 дней выявить риск обрушения, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что многие жители не регистрируются в программе из-за опасений, что дом в случае обнаружения опасности будет расселен. При этом за три года обработали почти 30 тысяч обращений, а после землетрясения 6 февраля получено почти 40 тысяч запросов – среди них с требованием срочно проверить здание.

"318 зданий из проверенных нами относятся к категории моментального обрушения, еще 1525 относятся к категориям D и E – высокого риска. Мы подготовили план сначала для 318 зданий, где проживают 10 тысяч человек, – дома будут эвакуированы, владельцам квартир будет компенсирована стоимость аренды квартиры".Бугра Гёкче

Он отметил, что арендаторы не смогут рассчитывать на финансовую помощь мэрии – только на единовременную выплату для переезда.

Одно из сильнейших землетрясений в Турции произошло 17 августа 1999 года у берегов Мраморного моря, тогда погибли более 18 тысяч человек.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.

Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 38 тысяч человек.

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