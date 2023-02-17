Врачи Уральска вылетят в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясения

Врачи Уральска отправятся в Турцию для помощи пострадавшим. В списке добровольцев пять специалистов, сообщает Zakon.kz.

Это травматолог, терапевт, реаниматологи, нейрохирург. Многие из них медики с большим стажем. В зону стихийного бедствия они готовы вылететь в любой момент, сообщает телеканал "Астана".



Асылбек Алибеков – один из добровольцев. Когда узнал, что в Уральске собирают бригаду врачей на помощь Турции – вызвался не раздумывая. Он 20 лет работает травматологом, повышал квалификацию в Германии и Польше. Но в зоне стихийных бедствий, говорит, придется работать впервые. Медик уверен, его помощь там пригодится. Сейчас у пострадавших фиксируют тяжелые последствия травм, которые требуют дополнительного лечения для восстановления всех функций.

"В данный момент есть последствия травмы, очень много последствий, надо будет с ними заниматься. Это очень долго, самая тяжелая ситуация в этом. Больные, которые выжили, у них сейчас восстановительный период лечения, в этом отношении, если необходимость будет, в этом аспекте можем помочь". травматолог-ортопед Асылбек Алибеков

Пациенты подтверждают знания и опыт врачей. Ведь самая большая награда для медиков – это выздоровление больного.

Резерв врачей для отправки в Турцию начали формировать в первые дни после землетрясения. С каждого региона отобрали по пять специалистов. Сейчас врачи находятся в режиме ожидания.

"Мы сформировали бригаду по нашей области. Было очень много врачей, которые обратились к нам, что могут поехать и хотят оказать помощь населению Турции. Мы сформировали бригаду с учетом потребностей медиков на сегодняшний день". замруководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова

Казахстан практически ежедневно помогает Турции всеми возможными способами. Так сегодня в зону бедствия вылетел борт с гуманитарной помощью, груз доставят в город Газиантеп.

Туда направляются палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим. По сообщению МЧС, 55 тонн гумпомощи отправлены по поручению главы государства.