В Пакистане вооруженные люди напали на полицейский участок

Террористическая атака произошла на офис начальника полиции Карачи, сообщают СМИ.

По некоторым данным, шесть террористов-смертников вошли в офис и взяли в заложники начальника полиции и других полицейских. На месте слышна стрельба. По неподтвержденным данным имеются убитые и раненые полицейские.

По всему городу объявили тревогу.

BREAKING: A group of armed men attack office of a senior police commander in Pakistan's Karachi city. Reports say that 6 suicide attackers are currently engaging in fight with the security forces.#Karachi #Pakistan pic.twitter.com/tiskKvUGSy