Сельчане пожаловались на токсичные отходы с мангистауского завода

Жители мангистауского поселка Баскудык жалуются на токсичные выбросы. По их словам, резкий запах с канала, куда сливают заводские отходы, не просто портит жизнь, а влияет на здоровье, сообщает Zakon.kz.

Гульмира Истлеуова воспитывает восьмерых детей. Она рассказала, что у каждого разные заболевания. В поселке Баскудык семья живет уже 10 лет. Совсем рядом расположен канал, куда завод по производству аммиака сбрасывает свои отходы, сообщает КТК.

"Можно посмотреть, в "Гугле" написано все, после аммиака что будет с людьми. Мы не можем доказать, что наши дети болеют от этого. Потому что аллерголога нет, доступа нет нам. Потому что у меня восемь детей. Я как пойду? Мне надо проверяться, потом мужа надо проверить. 10 человек. Посчитайте, по 7 тысяч – сколько будет". Гульмира Истлеуова

Всего в поселке проживают 33 тыс. человек. И едва ли не в каждой семье есть на что пожаловаться врачу и акиму. Люди говорят, что чиновники терпеливо выслушивают все их недовольство. Вот только это ничего не меняет.

"Селитра, которую сюда сливают, это вода с аммиаком. Аммиак обыкновенный. Население травят. И наше требование – прекратить это делать, пускай канал закрывают". Житель поселка Жуманазар Турсынбаев

Этот канал был построен еще в советское время. Раньше сюда сбрасывали отходы четыре предприятия. Сейчас он находится в частной собственности и предоставляется в аренду заводу "КазАзот".

По санитарным правилам, на расстоянии по километру от каждого берега строительство жилых домов здесь запрещено. Еще 20 лет назад это правило соблюдалось. Потом началась массовая раздача земель. И вот уже сегодня берег токсичного водоканала оброс жилым массивом.

На заводе говорят, что выбросы есть, но все в пределах допустимого. Там признали, что дышать парами аммиака, конечно, не полезно, но своей вины в этом не видят, так как не они расселяли жителей.

"Было спроектировано в открытом лотке спуск воды, теперь мы проложили уже трубопровод за свой счет. Потратили свои деньги. И данная вода, грунтовые воды, я еще раз повторюсь, они будут сливаться напрямую в Кошкар-ату, без открытого способа. То есть запахи исключены". Гендиректор АО "КазАзот" Арман Маулешев

Чиновники тоже рассчитывают на бизнесменов – в сельской казне нет денег, чтобы строить очистные сооружения. Поэтому в поселке надеются, что на заводе проведут реконструкцию за свой счет.