"Казахстану они прям рады": жители Турции выражают благодарность спасателям

В Турции продолжают работать казахстанские спасатели. И хотя шансов с каждым днем все меньше, чудеса случаются до сих пор. Спустя 11 суток под завалами удалось найти еще четверых человек, сообщает Zakon.kz.

Накануне в провинции Хатай произошло очередное землетрясение магнитудой 5,1. Сообщается, что обрушилось несколько зданий, которые уже были повреждены. И в таких экстремальных условиях продолжают работать спасатели из Казахстана, сообщает КТК.

В зоне бедствия сейчас около 100 сотрудников МЧС. И турецкий народ с благодарностью относится к нашим спасателям.



"Насчет обеспечения, кормежки – все, что хочешь. Народ Турции – очень хорошие люди. Они добрые, отзывчивые. Мы вот так, бывает, едем, например, на место работы – и где-нибудь в пробке застряли, тут подбегают к тебе люди, в окно тебе закидывают и шоколадки, и еду, и воду. Все, что можно. Даже вот так встречаешь кого-нибудь, и они у тебя спрашивают: "Кто ты?", "Откуда ты?", "Where are you from?" Я говорю: "Казахстан". Они: "О-о, Казакистан". Они прям рады видеть. Не знаю, как другим странам, но Казахстану они прям капец рады". спасатель Думан Камзин

Казахстанские спасатели разбирают плиты и обломки, достают людей. На условия никто не жалуется. Ведь все приехали работать и помогать. Трудятся посменно – 16 часов в день, отдыхают восемь часов.

Активно помогают и четвероногие спасатели из Казахстана. Их помощь особенно важна. Собаки находят по запаху людей, у которых уже нет сил позвать на помощь.

Сегодня в Газиантепе принимали гуманитарную помощь из Казахстана. Пострадавшим привезли палатки, обогреватели, теплые вещи и предметы гигиены.

Огромную благодарность спасателям всех стран выразили турецкие болельщики перед началом футбольного матча. Фанаты подняли баннер с изображением поисковой собаки и спасателя.

На каске мужчины изображены флаги стран, которые поддержали Турцию после стихийного бедствия. Среди них есть и флаг Казахстана.