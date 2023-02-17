В ЗКО задержали подозреваемых в скотокрадстве

16 февраля примерно 06:00 вблизи поселка Серебряково близ Уральска в результате оперативной разработки за совершение ряда тяжких преступлений на территории области с поличным задержали двоих граждан 1990 и 1987 годов рождения, сообщает Zakon.kz.

"При задержании в салоне их авто обнаружили тушу одного крупнорогатого скота в разделанном виде (также топор, аркан и три ножа). Животное они похитили в ночь на 16 февраля из сарая в поселке Илбишин Акжаикского района". пресс-служба МВД РК

При проверке полицейские установили их причастность к еще пяти ранее совершенным фактам скотокрадств на территории Акжаикского, Байтерекского и Теректинского районов (совершенные в 2022-2023 годы).

По факту начали досудебное расследование по статье 188 -1 ч.3 УК РК. Подозреваемых водворили в ИВС.