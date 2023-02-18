Талибы начали вводить запреты на продажу противозачаточных средств

Правительство Афганистана, сформированное движением "Талибан" (запрещенная в Казахстане террористическая организация), запретило продажу противозачаточных средств в Кабуле и Балхе, сообщает Zakon.kz.

Один из продавцов в Кабуле рассказал Rukhshana Media, что талибы запретили все виды противозачаточных средств.



По словам продавца, Талибы не назвали конкретную причину, но сказали, что это недопустимо и запрещено.

Местные жительницы рассказали, что акушеры также отказываются предоставлять противозачаточные средства.

Министерство здравоохранения Афганистана никаких официальных заявлений не делало. Однако неофициальный запрет удвоил цены на противозачаточные средства, которые теперь тайно продаются на черном рынке.

В Афганистане в 2022 году зафиксировали самый высокий уровень материнской смертности в Азии, следует из отчета Фонда народонаселения Организации Объединенных Наций (ЮНФПА).

По его данным, из каждых 100 тыс. женщин в Афганистане во время родов умирают 638. Это огромный скачок по сравнению с периодом до августа 2021 года, когда талибы пришли к власти. Тогда из 100 тыс. женщин при родах умирали 394.