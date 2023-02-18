Около 2 млн. долларов нашли турецкие спасатели во время разбора одного из завалов

Во время поисково-спасательных работ в разрушенном городе Газиантеп спасатели обнаружили под обломками здания около 2 млн. долларов, сообщает Zakon.kz

По информации агентства "Анадолу" деньги передали в полицию.

А спасатели вытащили из под завалов еще и живого мужчину.

"Наши ребята в первую очередь спасают жизни, но и ценные вещи также передают полиции – это не единичный случай", – прокомментировал ситуацию глава пожарной службы Газиантепа Джафер Йылмаз.

Как сообщали ранее, российские спасатели обнаружили кастрюлю с суммой в 150 тысяч долларов наличными во время разбора завала в Турции.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощные землетрясения, унесшие, по последним данным, жизни более 40 тысяч человек.