Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия лишь в Атырау
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В РГП "Казгидромет" сообщили, что в большинстве городов Казахстана 18 февраля ожидаютчя благоприятные метеоусловия, кроме Атырау, сообщает Zakon.kz
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее сообщалось, что в большинстве регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за метели и тумана.
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