Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия лишь в Атырау

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В РГП "Казгидромет" сообщили, что в большинстве городов Казахстана 18 февраля ожидаютчя благоприятные метеоусловия, кроме Атырау, сообщает Zakon.kz

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