ФК "Манчестер Юнайтед" задумал купить катарский шейх

Шейх Джасим бен Хамад Аль Тани выразил готовность приобрести 100 процентов акций команды, сообщает Zakon.kz

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По информации RMC Sport цена вопроса - 4,5 млрд евро

"Мы планируем вернуть клубу былую славу как на поле, так и за его пределами, и прежде всего сделать так, чтобы болельщики вновь стали сердцем "Манчестер Юнайтед", - сказано в заявлении Аль Тани.

Ранее купить МЮ собирался британский миллиардер Джим Рэтклифф. Рэтклифф первым официально зарегистрировал свой интерес в банке, осуществляющем процесс продажи команды. Отмечается, что торги среди претендентов должны начаться в феврале.

О планах владельцев "Манчестер Юнайтед" продать клуб стало известно 12 декабря. Сделка оценивалась в 7 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что первая игра раунда плей-офф Лиги Европы между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" завершилась вничью – 2:2.



