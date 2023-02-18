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Землетрясения в Турции: число жертв превысило 39,6 тысяч человек

Землетрясения в Турции: число жертв превысило 39,6 тысяч человек Фото: агентство Anadolu
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции достигло 39 672 человек, сообщает Zakon.kz

По информации агентства "Анадолу" , поисково-спасательные работы проведены на месте более 20 тысяч строений, обрушившихся во время стихийного бедствия.

Глава ведомства сообщил, что поисково-спасательные работы в большинстве своем завершены.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов на юго-востоке Турции.

Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. До этого говорили, что в результате катастрофы погибли более 38 тысяч человек.

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Елена Вебер
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