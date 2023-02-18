Ученые объяснили, почему зимой спать хочется больше, чем летом

Сомнологи представили исследование, доказывающее, что люди дольше спят зимой, чем летом. Изменение продолжительности дня и освещенности может влиять на продолжительность и качество нашего сна, сообщает Zakon.kz

Как пишет Medical Xpress, в ходе исследования 188 пациентов находились в специальной лаборатории, где пациентов просят спать естественным образом, без будильника. Ученые контролировали качество и тип их сна, а также продолжительность. Большинство нарушений сна у участников не имели сезонного характера, но бессонница чаще диагностировалась ближе к концу года.

Сомнологи обнаружили тонкие, но поразительные изменения сна людей в зависимости от времени года. Общее время сна оказалось примерно на час больше зимой, чем летом, но этот результат не признан статистически значимым. Гораздо важнее другой показатель — быстрый сон зимой был на 30 минут длиннее, чем летом.

Быстрый сон напрямую связан с циркадными циклами, на которые влияет изменение освещения. Исследователи признают, что эти результаты необходимо подтвердить с помощью большей выборки людей, но уже сейчас ясно, что сезонные изменения, вероятно, бывают и у человека со здоровым сном.

"Возможно, одно из самых ценных достижений в эволюции человека - почти невидимая "сезонность". Архитектура человеческого сна существенно меняется в зависимости от времени года у взрослого населения, живущего в городской среде. Сезонность характерна для любого живого существа на этой планете. Зимой человеческая физиология подавляется — всем знакомо ощущение упадка сил в феврале или марте", - заявил автор исследования Дитер Кунц.