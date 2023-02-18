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Гигантский астероид пролетел мимо Земли

Гигантский астероид пролетел мимо Земли Фото: NASA
Астероид 2005 YY128 пролетел к Земле на максимальное расстояние за последние 400 лет сообщает Zakon.kz

Приблизительная длина гигантского космического камня — до 1200 м. Это больше, чем высота самого высокого здания в мире, башни Бурдж-Халифа в Дубае.

Небесное тело находилось в поле зрения НАСА в течение последних 17 лет.

"Да, астероид, вероятно, довольно большой — от 580 до 1200 м. Но он не представляет абсолютно никакой опасности для людей", - цитирует Daily Mail директора Центра изучения сближающихся с Землей объектов Пола Ходаса.

Ранее сообщалось что мимо нашей планеты пролетел астероид 2023 BU размером с автомобиль.

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