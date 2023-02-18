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Магнитные бури в марте: астрономы прогнозируют четыре периода мощных геоударов

Магнитные бури в марте: астрономы прогнозируют четыре периода мощных геоударов Фото: pixabay
В марте 2023 года ожидаются некоторые геомагнитные возмущения. Всего в этом месяце будет четыре периода мощных геоударов, некоторые из которых будут краткосрочными, сообщает Zakon.kz
  • 2 марта ожидаются геоудары силой в 3 балла.
  • С 5 по 8 марта будет активность геоударов силой от 4 до 3 баллов, причем самыми мощными днями станут 5, 6 и 7 марта.
  • 15 марта ожидаются геоудары силой в 3 балла, а 23 марта - также геоудары силой в 3 балла.

В оставшиеся дни месяца обстановка будет нейтральной или погруженной в полный магнитосферный штиль. Большую часть времени, особенно во второй половине месяца, все дни будут подвержены влиянию геоударов силой в 0 или 1 балл.

Влияние магнитных бурь на организм человека

Наиболее частые симптомы при магнитных бурях:

  • ухудшение настроения
  • упадок сил
  • головная боль
  • нарушения сна
  • депрессивное состояние
  • скачки артериального давления.

У некоторых людей наблюдается ломота в суставах, обостряются хронические заболевания. Люди становятся невнимательными, конфликтными, беспокойными.

Как подготовиться к магнитным бурям

  • Накануне магнитной бури не переутомляйтесь, проводите не менее часа в день на свежем воздухе. Употребляйте легкую пищу, ограничьте курение, прием спиртных напитков.
  • Хорошо высыпайтесь, делайте легкую утреннюю гимнастику.
  • Людям с хроническими болезнями следует запастись необходимыми медикаментами.
  • Важно сохранять спокойствие, не преувеличивать влияние магнитной бури на организм.

Как защититься от негативного влияния бури

  • Чтобы уменьшить негативное влияние бури на организм, ограничьте интенсивные физические нагрузки,
  • больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе, обеспечьте полноценный сон.
  • Придерживайтесь здорового питания: кушайте рыбу, овощи, каши, пейте больше воды.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

  • Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, курения.
  • Не поддавайтесь стрессам, избегайте конфликтных ситуаций.
  • Не беритесь за работу, которая требует сосредоточенности и внимания.
  • Ограничьте поездки за рулем автомобиля.

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