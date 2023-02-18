Магнитные бури в марте: астрономы прогнозируют четыре периода мощных геоударов

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В марте 2023 года ожидаются некоторые геомагнитные возмущения. Всего в этом месяце будет четыре периода мощных геоударов, некоторые из которых будут краткосрочными, сообщает Zakon.kz

2 марта ожидаются геоудары силой в 3 балла.

С 5 по 8 марта будет активность геоударов силой от 4 до 3 баллов, причем самыми мощными днями станут 5, 6 и 7 марта.

15 марта ожидаются геоудары силой в 3 балла, а 23 марта - также геоудары силой в 3 балла. В оставшиеся дни месяца обстановка будет нейтральной или погруженной в полный магнитосферный штиль. Большую часть времени, особенно во второй половине месяца, все дни будут подвержены влиянию геоударов силой в 0 или 1 балл. Влияние магнитных бурь на организм человека Наиболее частые симптомы при магнитных бурях: ухудшение настроения

упадок сил

головная боль

нарушения сна

депрессивное состояние

скачки артериального давления. У некоторых людей наблюдается ломота в суставах, обостряются хронические заболевания. Люди становятся невнимательными, конфликтными, беспокойными. Как подготовиться к магнитным бурям Накануне магнитной бури не переутомляйтесь, проводите не менее часа в день на свежем воздухе. Употребляйте легкую пищу, ограничьте курение, прием спиртных напитков.

Хорошо высыпайтесь, делайте легкую утреннюю гимнастику.

Людям с хроническими болезнями следует запастись необходимыми медикаментами.

Важно сохранять спокойствие, не преувеличивать влияние магнитной бури на организм. Как защититься от негативного влияния бури Чтобы уменьшить негативное влияние бури на организм, ограничьте интенсивные физические нагрузки,

больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе, обеспечьте полноценный сон.

Придерживайтесь здорового питания: кушайте рыбу, овощи, каши, пейте больше воды. Что нельзя делать во время магнитных бурь Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, курения.

Не поддавайтесь стрессам, избегайте конфликтных ситуаций.

Не беритесь за работу, которая требует сосредоточенности и внимания.

Ограничьте поездки за рулем автомобиля. Читайте также Ученые объяснили, почему зимой спать хочется больше, чем летом Землетрясения в Турции: число жертв превысило 39,6 тысяч человек Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия лишь в Атырау

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