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Главное за ночь: в Турции завершаются спасательные работы, число жертв выросло, а в РК готовятся к паводкам

Главное за ночь: в Турции завершаются спасательные работы, число жертв выросло, а в РК готовятся к паводкам Фото: МЧС РК
В Турции поисково-спасательные работы проведены на месте более 20 тыс. строений, а число погибших достигло почти 40 тыс.человек. А в Казахстане к ответственности могут привлечь авиакомпанию за то, что там не применяли специальные 50% льготы для несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

Турция

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции достигло 39 672 человек.

По информации агентства "Анадолу", поисково-спасательные работы проведены на месте более 20 тысяч строений, обрушившихся во время стихийного бедствия.

Гуманитарная помощь еще приходит целыми самолетами

Жители Турции выражают благодарность казахстанским спасателям. В зоне бедствия сейчас около 100 сотрудников нашего МЧС и, как надеются их родные, скоро они отправятся домой. Многие спасатели из других стран уже уехали, поисковые работы в большинстве своем завершаются.

А вот турецкие спасатели во время разбора одного из завалов нашли не только живого мужчину спустя столько времени, но и кругленькую сумму – около 2 млн. долларов. Деньги передали в полицию.

Казахстан

FlyArystan могут привлечь к ответственности за нарушение прав несовершеннолетних. Как выяснилось, лоукостер при продаже билетов на международные рейсы не применял специальные 50% льготы для несовершеннолетних пассажиров в возрасте от двух до 12 лет. Cогласно проверке, с января по октябрь 2022 года по международным направлениям перевезли свыше 3 тыс. несовершеннолетних по стандартным тарифам.

Продолжаются разбирательства по делу обвиняемых в участии в январских событиях "Дикого Армана" и Кайрата Кудайбергена. Генпрокуратура считает, что Джумагельдиев и Кудайберген планируют сформировать положительный имидж среди казахстанцев, "героизировать их деяния", а также дискредитировать органы правопорядка.

В Шымкенте готовятся к паводкам, а в большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение.

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Елена Вебер
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