Жанибек Алимханулы встретится на ринге с непобежденным американским боксером
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Источники сообщают ESPN, что Чарльзу Конуэллу предложили бой за титул в среднем весе против Жанибека Алимханулы. Бой запланирован на май.
"Конуэлл выступает в первом среднем весе. Он также готов к бою в 154 фунтах с Себастьяном Фундорой, но WBC еще не заказал этот поединок", - пишет Коппинджер в Twitter.
Charles Conwell has been offered a middleweight title shot against Janibek Alimkhanuly in May, sources tell ESPN. Conwell campaigns at junior middleweight. He's also in position for a 154-pound fight with Sebastian Fundora, but the WBC hasn't ordered it yet. null— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 17, 2023
25-летний Конуэлл одержал 18 побед, в том числе 13 из них нокаутом.
В прошлом году Жанибек Алимханулы впервые защитил титул чемпиона WBO, победив по итогам 12 раундов единогласным решением судей англичанина Дензела Бентли.
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