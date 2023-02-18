2,4% составил рост цен на продукты за полтора месяца в Казахстане

Социально значимые продукты питания в Казахстане продолжают дорожать, такие данные опубликовали в первом кредитном бюро, сообщает Zakon.kz.

С 7 по 14 февраля цены выросли на 0,3%, а с начала года — на 2,4%. Овощи, такие как лук, морковь и капуста, являются наиболее быстрорастущими товарами, что можно объяснить сезонным фактором. За ними следует рис.

По данным бюро, цены на рис за последний год выросли на 44,8%. Рост цен на рис начался в августе 2021 года и продолжается почти без перерывов. Национальный банк Казахстана указал на увеличение спроса со стороны России как причину удорожания риса.

"Среди продовольственных товаров продолжился рост цен на хлебобулочные изделия и крупы, в том числе на рис, ввиду возросшего спроса со стороны России. Похолодание в южных регионах страны и потеря части урожая отразились на удорожании плодоовощной продукции". Нацбанк РК

Несмотря на уменьшение физического объема поставок на 12% в 2022 году, доходы Казахстана от экспорта риса увеличились на 36,9% до $52,9 млн. Рекордные доходы были обусловлены повышением цены на рис, что связано с увеличением спроса со стороны России и потерей части урожая в результате похолодания в южных регионах Казахстана. Каждая четвертая тонна риса, произведенного в Казахстане, была продана в Россию.



Согласно отчету БНС АСПиР РК, объем производства в республике в 2022 году составил 223,9 тыс. тонн, что на 6,6 тыс. тонн, или 3,1%, больше, чем годом ранее. Половина от произведенного количества была экспортирована.



Однако стоит упомянуть, что импорт также имеет место быть, хотя и в небольших масштабах. За 11 месяцев текущего года в Республику Казахстан было импортировано 9,2 тыс. тонн. Важно отметить, что это в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

