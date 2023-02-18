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Футболист турецкого "Хатайспора" погиб во время землетрясения

Турция, кончина Фото: Instagram/chris_atsu
Нападающего турецкого "Хатайспора" и экс-игрока "Челси" Кристиана Атсу нашли под завалами после землетрясения в Турции. Об этом написал агент футболиста Мурат Узунмехмет в социальных сетях 18 февраля, сообщает Zakon.kz.

Атсу искали с начала разрушительных землетрясений в Турции. По некоторым данным, футболист хотел покинуть турецкий клуб накануне трагедии. Ему был 31 год.

"Кристиан Атсу найден. К сожалению, он скончался", — написал Узунмехмет.

За свою карьеру футболист сборной Ганы играл за английские "Челси", "Эвертон", "Ньюкасл" и "Борнмут", португальский "Порту", испанскую "Малагу" и другие клубы. В турецкий "Хатайспор" Атсу пришел в сентябре 2022 года.

6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени – 7,7 балла и в 13:24 – 7,6 балла).


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