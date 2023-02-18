Цены на популярные криптовалюты на 18 февраля
В материале рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).
Данные взяты с сайта investing.com.
Биткоин (BTC):
Рыночная цена — 24 565 $ (+3,59%), капитализация — 473,60 млрд.$, объем (24 ч.) — 37,91 млрд. $.
Эфириум (ETH):
Рыночная цена — 1 694 $ (+2,02%), капитализация — 207,09 млрд.$, объем (24 ч.) — 8,99 млрд. $.
Tether (USDT):
Рыночная цена — 1,0001 $ (0,0%), капитализация — 70,31 млрд.$, объем (24 ч.) — 49,86 млрд. $.
BNB (BNB):
Рыночная цена — 316,01 $ (+2,00%), капитализация — 50,08 млрд.$, объем (24 ч.) — 649,29 млрд. $.
USD Coin (USDC):
Рыночная цена — 0,9998 $ (0,0%), капитализация — 41,86 млрд.$, объем (24 ч.) — 4,31 млрд. $.
Dogecoin (DOGE):
Рыночная цена — 0,087554 $ (+1,28%), капитализация —1 1,62 млрд.$, объем (24 ч.) — 396,85 млн. $.
Binance USD (BUSD):
Рыночная цена — 0,9998 $ (-0,01%), капитализация — 13,58 млрд.$, объем (24 ч.) — 9,91 млрд. $.
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале указаны по состоянию на 18 февраля 2023 года (16:55).
По состоянию на 18 февраля 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 444.23 тенге