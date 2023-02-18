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Три человека спасены из-под завалов на 296-м часу после землетрясения в Турции

3 человека были спасены из-под завалов на 296-м часу землетрясения в Турции Фото: скриншот видео
296-й час землетрясения в Турции: три человека, в том числе ребенок, были спасены из-под обломков квартиры в центральном районе города Хатай, сообщает Zakon.kz.

При интенсивном исследовании, проведенном поисково-спасательными отрядами, в числе которых были спасатели из Кыргызстана, было установлено, что три живых человека находятся под обломками.

Прошло более чем 12 дней, прежде чем спасательные команды спасли ребенка, женщину и мужчину, личности которых пока не установлены.

Пострадавших доставили в больницу на машинах скорой помощи.

Другой мужчина провел под завалами 278 часов и выжил.

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Землетрясения в Турции Турция
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