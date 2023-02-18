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Корабль "Прогресс МС-21" сведут с орбиты 19 февраля

отстыковка Фото: Роскосмос
Главная оперативная группа управления РКК "Энергия" приняла решение о сведении грузового корабля "Прогресс МС-21" с орбиты 19 февраля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба "Роскосмоса", после отстыковки "Прогресса МС-21" от Международной космической станции была проведена съемка его внешней поверхности для выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования.

Сведение корабля с орбиты, намечавшееся на сегодня в 10:03 по времени Астаны, было отложено для анализа полученной информации. 

"Включение двигателя "Прогресса МС-21" на торможение для схода с орбиты намечается 19 февраля в 09:15. В результате корабль войдет в атмосферу и разрушится. По прогнозу специалистов предприятий Роскосмоса, падение несгоревших элементов его конструкции ожидается в 09:57 в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в сообщении.

Ранее последствия разрушительного землетрясения в Турции показали из космоса. Фотографии опубликовала российская госкорпорация "Роскосмос".

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