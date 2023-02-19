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В Узбекистане мужчину приговорили к 10 годам за убийство жены

В Узбекистане мужчину приговорили к 10 годам за убийство жены Фото: Zakon.kz
Осужденный житель Ташкента нанес супруге 19 ударов ножом после того, как она собралась уйти к другому мужчине, сообщает Zakon.kz.

Районный суд Ташкента вынес решение по делу местного жителя, которого признали виновным в смерти жены. Как сообщает пресс-служба суда, мужчину приговорили к 10 годам по статье "Умышленное убийство".

По версии следствия, житель Ташкента проник в дом к родителям супруги, где она находилась и нанес ей 19 ударов ножом. От травм она скончалась. Как сообщается, погибшая женщина собиралась уйти от мужа к другому мужчине. В суде осужденный рассказал, что жена не чувствовала с ним себя счастливой.

В Западно-Казахстанской области 37-летнего мужчину приговорили к 10 годам колонии за убийство отца. Мужчина палкой забил родителя. Причиной жестокого убийства стало замечание и вопрос погибшего, адресованные родному сыну.

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