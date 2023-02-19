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В Испании утвердили "вынужденный" отпуск для женщин

В Испании утвердили «вынужденный» отпуск для женщин Фото: pixabay
Испания стала первой в Европе страной, в которой ввели оплачиваемый отпуск для женщин в случае недееспособности во время критических дней, сообщает Zakon.kz.

17 февраля в Испании утвердили правила для получения женщинами отпуска в случае дисменореи — болезненных критических дней, пишет Politiko. Получить оплачиваемые выходные дни женщины смогут по звонку.

За новый закон проголосовали большинство в ходе его обсуждения. Принятая норма является частью большого законопроекта, который облегчает доступ к абортам в больницах, а также включает бесплатное питание в школах и тюрьмах для девочек и женщин в дни менструации.

Испания стала первой страной в Европе, принявшей такой закон. Подобная норма есть в Японии, Индонезии, Южной Корее, Тайване, Вьетнаме и Замбии.

В министерстве труда Казахстана рассказали можно ли допустить к работе женщину, находящуюся в послеродовом отпуске.

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