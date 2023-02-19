Проект по сортировке мусора запустили в Усть-Каменогорске

Жителей города приучают разделять бытовые отходы и зарабатывать на этом деньги, сообщает Zakon.kz.

В городе растет количество пунктов приема разделенных бытовых отходов. При сдаче сортированного мусора, устькаменогорцы могут получить от 15 до 150 тенге за килограмм пластика, макулатуры или металла, рассказывает 24kz.

Местные экологи говорят, что это поможет разгрузить мусорный полигон. Экоактивисты призывают жителей активнее включатся в процесс сортировки мусора.

"Все зависит от нас с вами от жителей идея классная, концепция модель рабочая, если мы жители включимся в процесс, то тогда продвинется". экоблогер Людмила Евженкова

Только вот весь отсортированный мусор приходится свозить в Капчагай-Конаев и Алматы, говорит аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. Своего завода по переработке мусора в городе нет, говорит он.

Специалисты считают, что для развития экологической культуры сортировки мусора с Казахстане необходимо предпринять три шага.

