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Казахстанский боксер нокаутировал "Бычка" из Никарагуа

Казахстанский боксер нокаутировал «Бычка» из Никарагуа Фото: Facebook/kazproboxing
Даулет Даукенов выступил на вечере профессионального бокса в чешской Пльзени после года простоя и нокаутировал соперника, сообщает Zakon.kz.

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На ринге казахстанский спортсмен встретился с Серхио Гонсалесом, боксером из Никарагуа, известным как "Бычок". Бойцы выступали в полусреднем весе. Бой должен был проходить в шесть раундов. Но закончился в третьем.

Даулет Даукеов нокаутировал соперника и одержал 11-ю победу в профессиональной карьере, сообщает Sports.kz.

18 февраля стало известно, что супертяжеловес из Западно-Казахстанской области Расул Хатаев стал чемпионом мира по ММА в весовой категории свыше 120,2 кг. Соревнования проходили с 11 по 17 февраля в Белграде, столице Сербии.

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