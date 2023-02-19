Загадочные радиосигналы из космоса уловили астрономы

Восемь неожиданных сигналов из космоса уловили ученые благодаря новому алгоритму поиска сигналов, которому обучен искусственный интеллект, сообщает Zakon.kz.

Сигналы исходят от пяти из скоплений, которые состоят из 820 звезд. Все они находятся на расстоянии от 30 до 90 световых лет от нас, сообщают ученые. Пока астрономы не могут точно сказать внеземные ли они. Но не смотря на это сигналы вызывают интерес, пишет DailyMail.

Дело в том, что предыдущие изучения внеземных цивилизаций давали множество звуков, но их сложно было распознать из-за сильных помех. К тому же многие звуки были земными.

"Подавляющее большинство сигналов, обнаруженных нашими телескопами, исходит от наших собственных технологий: спутников GPS, мобильных телефонов и тому подобного. Новый алгоримт поиска сигналов дает нам более эффективный способ фильтровать шумы и находить сигналы, обладающие характеристиками, которые мы ожидаем от техносигнатур". Стив Крофт, ученый проекта Breakthrough Listen

Ученые продолжают изучать сигналы с помощью нового метода и говорят о больших успехах. К тому же применение новых методик "изменит науку о радиотехносигнатурах".

Основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что высадиться на поверхность Марса в течение 10 лет –вполне реально. Об этом Маск рассказал в твите.

