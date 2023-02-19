Главное за ночь: первый борт казахстанских спасателей вернулся из Турции, где произошло новое землетрясение

Первый эшелон спасателей из Казахстана, работавших в турецких местах разрушений, приземлился в Алматы. В Турции произошло новое землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Возвращение домой

Казахстанские спасатели завершили поисково-спасательную операцию в Турции на месте землетрясения и вернулись в Алматы. Самолет приземлился поздним вечером 18 февраля. Спасателей встречали родные и коллеги.

Новое землетрясение

В центральной Турции,в 13 километрах к востоку от Гёксуна, произошли новые толчки. На этот раз магнитудой 5,2. Эпицентр находился на глубине 10 км.

Партия ОСДП выступила против меморандума с Amanat

Общенациональная социал-демократическая партия ответила на предложение партии Amanat заключить меморандум отказом. По мнению представителя оппозиционной партии, предложения Amanat – "это открытый популизм".

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Мировые новости

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 40 642, сообщил глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.

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Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева прошла 18 февраля в Мюнхене. Как пишет издание, лидеры двух государств "поссорились", когда обсуждали вопрос Нагорного Карабаха.