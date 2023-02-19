В Шымкенте ищут пропавших подростков
Фото: Zakon.kz
Третьи сутки в Шымкенте ищут двух воспитанниц детского дома, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в департаменте полиции Шымкента, Виола Сурвилова и Анастасия Косьяненко ушли вечером 16 февраля. Девочкам 15 и 16 лет. Они покинули детский дом и ушли в неизвестном направлении, пишет Otyrar.
Фото: ДП полиции Шымкента
Поиски ведут полицейские, к ним подключились волонтеры. Ориентировки разосланы по социальным сетям.
16 февраля полицейские Уральска нашли пропавшую школьницу, которую искали пять дней. На следующий день в Кокшетау 13-летнюю девочку сотрудники полиции отыскали в соседнем Акколе, в 200 км от места пропажи. Девочки возвращены родителям.
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