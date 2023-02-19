Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Шымкенте ищут пропавших подростков

В Шымкенте ищут пропавших подростков Фото: Zakon.kz
Третьи сутки в Шымкенте ищут двух воспитанниц детского дома, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в департаменте полиции Шымкента, Виола Сурвилова и Анастасия Косьяненко ушли вечером 16 февраля. Девочкам 15 и 16 лет. Они покинули детский дом и ушли в неизвестном направлении, пишет Otyrar.


В Шымкенте ищут пропавших подростков

Фото: ДП полиции Шымкента


Поиски ведут полицейские, к ним подключились волонтеры. Ориентировки разосланы по социальным сетям.

16 февраля полицейские Уральска нашли пропавшую школьницу, которую искали пять дней. На следующий день в Кокшетау 13-летнюю девочку сотрудники полиции отыскали в соседнем Акколе, в 200 км от места пропажи. Девочки возвращены родителям.

Читайте также

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

Северная Корея запустила ракету в сторону Японии

В Алматинской области подростки из-за талых вод оказались отрезанными от села

Мария Мельникова
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
карта, астрология
Астрологи озвучили гороскоп на 18 февраля для всех знаков зодиака
Магнитные бури в марте: астрономы прогнозируют четыре периода мощных геоударов
Магнитные бури в марте: астрономы прогнозируют четыре периода геоударов
торги на бирже
Курсы валют на выходные дни: 18-19 февраля
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления