В Шымкенте ищут пропавших подростков

Третьи сутки в Шымкенте ищут двух воспитанниц детского дома, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в департаменте полиции Шымкента, Виола Сурвилова и Анастасия Косьяненко ушли вечером 16 февраля. Девочкам 15 и 16 лет. Они покинули детский дом и ушли в неизвестном направлении, пишет Otyrar.





Фото: ДП полиции Шымкента





Поиски ведут полицейские, к ним подключились волонтеры. Ориентировки разосланы по социальным сетям.

16 февраля полицейские Уральска нашли пропавшую школьницу, которую искали пять дней. На следующий день в Кокшетау 13-летнюю девочку сотрудники полиции отыскали в соседнем Акколе, в 200 км от места пропажи. Девочки возвращены родителям.