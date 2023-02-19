63 человека за сутки заразились коронавирусов в Казахстане

По данным Минздрава, в Казахстане за сутки зарегистрировали 63 случая заражения Covid-19. Это на 30% меньше предыдущего показателя в 90 человек, сообщает Zakon.kz.

Случаев заражения коронавирусной пневмонией не обнаружено. По предыдущим данным, за сутки КВИ- заразились 3 человека.

По состояния на 19 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 668 человек (–1 493+ и 175 КВИ-), из них в стационарах находится – 112 пациент, на амбулаторном – 1 556 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 4 пациентa;

в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa;

на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

18 февраля главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова сообщила, что заболеваемость коронавирусом и ОРВИ в Казахстане продолжает расти.