63 человека за сутки заразились коронавирусов в Казахстане
Фото: pixabay
По данным Минздрава, в Казахстане за сутки зарегистрировали 63 случая заражения Covid-19. Это на 30% меньше предыдущего показателя в 90 человек, сообщает Zakon.kz.
Случаев заражения коронавирусной пневмонией не обнаружено. По предыдущим данным, за сутки КВИ- заразились 3 человека.
По состояния на 19 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 668 человек (–1 493+ и 175 КВИ-), из них в стационарах находится – 112 пациент, на амбулаторном – 1 556 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 4 пациентa;
- в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa;
- на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
18 февраля главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова сообщила, что заболеваемость коронавирусом и ОРВИ в Казахстане продолжает расти.
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