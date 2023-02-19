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США предупредили Китай, что инцидент со "шпионским шаром" больше никогда не должен повториться

США предупредили Китай, что инцидент со "шпионским шаром" больше никогда не должен повториться Фото: pxhere
На встрече с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И госсекретарь США Этони Блинкен заявил, что он ясно дал понять, что отправка "зонда наблюдения над Соединенными Штатами" неприемлема, сообщает Zakon.kz.

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И, что стало первой встречей между двумя странами после того, как над Америкой был сбит предполагаемый воздушный шар-шпион.

Часовая встреча состоялась в Германии, где пара присутствовала на Мюнхенской конференции по безопасности , на которой обсуждаются самые насущные проблемы международной безопасности.

После встречи Блинкен сказал:

"Я ясно дал ему понять, что Китай, направляющий свой воздушный шар-наблюдатель над Соединенными Штатами в нарушение нашего суверенитета, в нарушение международного права, неприемлем и никогда не должен повториться".

Госсекретарь также повторил слова президента Джо Байдена о том, что Вашингтон не ищет "новой холодной войны", но страна будет "беззастенчиво отстаивать [свои] ценности и интересы", заявил его пресс-секретарь.

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Разногласия между двумя странами обострились после того, как 4 февраля был сбит неопознанный воздушный шар у побережья Южной Каролины.

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