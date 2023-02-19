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Законодательство РК

Почему отказали в регистрации кандидатам-одномандатникам в депутаты Мажилиса

Почему отказали в регистрации кандидатам-одномандатникам в депутаты Мажилиса Фото: senate.parlam.kz
Заместитель председателя ЦИК Константин Петров объяснил, кому и почему отказывают в регистрации на выборы в Мажилис, сообщает Zakon.kz.

На основании представленных сведений окружных избирательных комиссий до завершения этапа регистрации после выдвижения 45 кандидатов написали заявления о снятии своих кандидатур по собственному желанию. 125 кандидатам было отказано в регистрации, в том числе один кандидат не прошел проверку на соответствие требованиям Конституции и КЗ "О выборах" в части постоянного проживания на территории РК в течение последних 10 лет.

"На основании сведений Генеральной прокуратуры по 4 кандидатам – наличие неснятой и непогашенной судимости, по 5 кандидатам – наличие установленной судом вины в совершении коррупционного преступления или правонарушения".

Всего по сведениям Генеральной прокуратуры, 114 кандидатов – подавляющее большинство тех, кому было отказано, не представили полный пакет документов. А в частности, не представили избирательный взнос. На этом основании вчера вечером им было отказано в регистрации.

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Одному кандидату отказано за проведение агитации в неустановленный законом период.

После того, как кандидаты были зарегистрированы, отменена регистрация 4-х кандидатов. Одного – по собственному желанию, троим – по установленным недостоверностям в представленных декларациях.

С итогами регистрации можно ознакомиться по ссылке.

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