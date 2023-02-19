В МЧС поделились фотографиями спасателей, вернувшихся с поисково-спасательных работ в Турции

В министерстве по чрезвычайным ситуациям поделились фото и короткими биографиями казахстанских спасателей, отправленных в Турцию и участвовавших в спасательно-розыскных работах после землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Камерденов Жанат Болатович – главный спасатель

Фото: gov.kz

В рядах МЧС работает с 2004 года. В спасательном подразделении оперативно-спасательного отряда Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС РК начал работу с 2019 года.



За период работы в отряде участвовал в аварийно-спасательных, поисково-спасательных работах по ликвидации последствий различных ЧС. На своем счету имеет более десяти спасенных жизней.

Принимал участие в поисково-спасательных работах после разрушительного землетрясения в городе Нурдагы Турецкой Республики. Награжден ведомственными наградами.

Кендыбаев Руслан Серикулы – главный спасатель

Фото: gov.kz

С 2015 года работает в подразделении оперативно-спасательного отряда Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС РК.

Во время службы в отряде неоднократно участвовал в аварийно-спасательных, поисково-спасательных работах. Принимал участие в поисково-спасательных работах после разрушительного землетрясения в городе Нурдагы Турецкой Республики.

Киымбаев Айдын Темирбекович – спасатель

Фото: gov.kz

С 2019 года работает спасателем подразделения оперативно-спасательного отряда Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС РК.

Неоднократно участвовал в аварийно-спасательных, поисково-спасательных работах. Принимал участие в поисково-спасательных работах после разрушительного землетрясения в городе Нурдагы Турецкой Республики.

Нугманов Алибек Алдабергенович – главный спасатель

Фото: gov.kz

С 2019 года работает в подразделении оперативно-спасательного отряда Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС РК.

Во время службы в отряде неоднократно участвовал в аварийно-спасательных, поисково-спасательных работах. Принимал участие в поисково-спасательных работах после разрушительного землетрясения в городе Нурдагы Турецкой Республики.

Нұрғалиев Ұлан Қайратұлы – главный спасатель

Фото: gov.kz

С 2015 года работает в подразделении оперативно-спасательного отряда Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС РК.

Во время службы в отряде неоднократно участвовал в аварийно-спасательных, поисково-спасательных работах. Принимал участие в поисково-спасательных работах после разрушительного землетрясения в городе Нурдагы Турецкой Республики.

Тулегенов Кенжеболат Жамсанович – главный спасатель

Фото: gov.kz

С 2015 года работает в рядах МЧС. В подразделении оперативно-спасательного отряда Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС РК начал работу с 2019 года.

Во время службы в отряде неоднократно участвовал в аварийно-спасательных, поисково-спасательных работах. Принимал участие в поисково-спасательных работах после разрушительного землетрясения в городе Нурдагы Турецкой Республики.

Танлашев Талгат Алпысович – главный спасатель-кинолог

Фото: gov.kz

Свою трудовую деятельность начал в 2005 году в Республиканском спасательном отряде спасателем. В настоящее время работает спасателем кинологического отделения оперативно-спасательного отряда Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС РК.

Во время службы в отряде неоднократно участвовал в аварийно-спасательных, поисково-спасательных работах по ликвидации последствий различных ЧС на водоемах и в горной местности. Принимал участие в поисково-спасательных работах после разрушительного землетрясения в городе Нурдагы. Награжден ведомственными наградами.