В МЧС поделились фотографиями спасателей, вернувшихся с поисково-спасательных работ в Турции
Камерденов Жанат Болатович – главный спасатель
Фото: gov.kz
В рядах МЧС работает с 2004 года. В спасательном подразделении оперативно-спасательного отряда Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС РК начал работу с 2019 года.
За период работы в отряде участвовал в аварийно-спасательных, поисково-спасательных работах по ликвидации последствий различных ЧС. На своем счету имеет более десяти спасенных жизней.
Принимал участие в поисково-спасательных работах после разрушительного землетрясения в городе Нурдагы Турецкой Республики. Награжден ведомственными наградами.
Кендыбаев Руслан Серикулы – главный спасатель
Фото: gov.kz
С 2015 года работает в подразделении оперативно-спасательного отряда Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС РК.
Во время службы в отряде неоднократно участвовал в аварийно-спасательных, поисково-спасательных работах. Принимал участие в поисково-спасательных работах после разрушительного землетрясения в городе Нурдагы Турецкой Республики.
Киымбаев Айдын Темирбекович – спасатель
Фото: gov.kz
С 2019 года работает спасателем подразделения оперативно-спасательного отряда Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС РК.
Неоднократно участвовал в аварийно-спасательных, поисково-спасательных работах. Принимал участие в поисково-спасательных работах после разрушительного землетрясения в городе Нурдагы Турецкой Республики.
Нугманов Алибек Алдабергенович – главный спасатель
Фото: gov.kz
С 2019 года работает в подразделении оперативно-спасательного отряда Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС РК.
Во время службы в отряде неоднократно участвовал в аварийно-спасательных, поисково-спасательных работах. Принимал участие в поисково-спасательных работах после разрушительного землетрясения в городе Нурдагы Турецкой Республики.
Нұрғалиев Ұлан Қайратұлы – главный спасатель
Фото: gov.kz
С 2015 года работает в подразделении оперативно-спасательного отряда Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС РК.
Во время службы в отряде неоднократно участвовал в аварийно-спасательных, поисково-спасательных работах. Принимал участие в поисково-спасательных работах после разрушительного землетрясения в городе Нурдагы Турецкой Республики.
Тулегенов Кенжеболат Жамсанович – главный спасатель
Фото: gov.kz
С 2015 года работает в рядах МЧС. В подразделении оперативно-спасательного отряда Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС РК начал работу с 2019 года.
Во время службы в отряде неоднократно участвовал в аварийно-спасательных, поисково-спасательных работах. Принимал участие в поисково-спасательных работах после разрушительного землетрясения в городе Нурдагы Турецкой Республики.
Танлашев Талгат Алпысович – главный спасатель-кинолог
Фото: gov.kz
Свою трудовую деятельность начал в 2005 году в Республиканском спасательном отряде спасателем. В настоящее время работает спасателем кинологического отделения оперативно-спасательного отряда Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС РК.
Во время службы в отряде неоднократно участвовал в аварийно-спасательных, поисково-спасательных работах по ликвидации последствий различных ЧС на водоемах и в горной местности. Принимал участие в поисково-спасательных работах после разрушительного землетрясения в городе Нурдагы. Награжден ведомственными наградами.