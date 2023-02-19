В Алматы прошел агитационный митинг кандидатов в депутаты
Фото: freepik
В Алматы прошел агитационный митинг с кандидатами в депутаты, разрешенный акиматом города, сообщает Zakon.kz.
Митинг состоялся в парке имени М. Ганди, где ведущие прочитали стихотворение, отражающее проблемы и желания народа.
Кандидаты в депутаты Мажилиса и Маслихата выступали один за другим, призывая граждан не стоять в стороне и участвовать в политической жизни страны.
По неподтвержденным данным, митинг собрал около 50-60 человек.
18 февраля ЦИК подведены итоги регистрации кандидатов в Мажилис Парламента и маслихаты по партийным спискам. Также Центризбиркомом представлены итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса по одномандатным округам.
На 19 марта намечены выборы депутатов Мажилиса и депутатов маслихатов в Казахстане.
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