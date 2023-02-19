В Алматы прошел агитационный митинг кандидатов в депутаты

В Алматы прошел агитационный митинг с кандидатами в депутаты, разрешенный акиматом города, сообщает Zakon.kz.

Митинг состоялся в парке имени М. Ганди, где ведущие прочитали стихотворение, отражающее проблемы и желания народа.

Кандидаты в депутаты Мажилиса и Маслихата выступали один за другим, призывая граждан не стоять в стороне и участвовать в политической жизни страны.

По неподтвержденным данным, митинг собрал около 50-60 человек.

18 февраля ЦИК подведены итоги регистрации кандидатов в Мажилис Парламента и маслихаты по партийным спискам. Также Центризбиркомом представлены итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса по одномандатным округам.



На 19 марта намечены выборы депутатов Мажилиса и депутатов маслихатов в Казахстане.

